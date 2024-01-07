İngiltere ile hızlı başladık

Türkiye ile İngiltere, bu yıl kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için mutabakata varması, karşılıklı işbirliklerine kapı araladı. Ticaretin yeni yol haritası için Türkiye’ye gelen İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, önemli işbirliklerine şahitlik ederek ülkesine dönüyor. Önceki gün Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapılan zirvenin ardından iki ülke arasında bir günde iki önemli anlaşma imzalandı. Uluslararası ihracat kredi kuruluşları, İngiltere’nin İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar avro finansman sağlayacak. Türk Hava Yolları ise İngiltere’nin araç üretim firması Rolls-Royce ile A350 uçaklarının motor-bakım hizmeti ve yedek motorların temini için anlaştı.

220 MİLYON AVROSU İSLAM KALKINMA BANKASI’NDAN

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattının Yerköy-Kayseri bölümü için sağlanan 1,2 milyar avroluk finansmanın 1,027 milyar avrosunu İngiltere (UKEF), Avusturya (OeKB), İtalya (SACE) ve Polonya (KUKE) ihracat kredi kuruluşları karşılayacak. İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ise 220 milyon avro ile anlaşmaya dahil oldu. Mitsubishi UFJ Financial Group ise yetkilendirilmiş lider düzenleyici kuruluş olarak finansmanın sağlanmasında rol alacak.

DÜŞÜK KARBONLU DEMİR YOLU HATTI

Finansmanın, 140 kilometrelik düşük karbonlu elektrikli demir yolu hattının geliştirilmesine katkıda bulunması öngörülüyor. Türkiye'nin düşük karbonlu demir yolu ağını genişletmesine, kara yolu sıkışıklığını azaltmasına imkan sağlayacak finansman paketinin, Yerköy-Kayseri güzergahındaki net emisyonları yılda 6 bin 500 ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde azaltmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor. 142 kilometrelik Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı projesi, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nu da inşa eden Türk müteahhitlik firmaları Doğuş İnşaat, Çelikler ve Özkar’ın oluşturduğu ortak girişim tarafından hayata geçiriliyor.

BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM

Törende konuşan İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattı kredi sözleşmesinin İngiltere ve Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilerin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Badenoch, “Büyük ekonomisi ve stratejik konumu ile Türkiye, Birleşik Krallık için büyük iş fırsatları sunuyor. Türkiye ile yeni ticari ilişkilerimize imkân sağlayacak görüşmelere başlamaktan da büyük bir heyecan duyuyorum. Bu destekler, sürdürülebilir bir demir yolu ağı için 900 kilometreden fazla ray döşenmesine yardımcı olmakta” dedi.







