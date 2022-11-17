İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt: İngiliz ekonomisi resesyona girdi

İngiltere Maliye Bakanı
Jeremy Hunt, ülke ekonomisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Hunt, İngiliz ekonomisinin resesyona girdiğini söyledi. İngiliz ekonomisi durgunluk yaşıyor
Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) verilerine işaret eden Hunt, İngiltere'nin şu anda “diğer ülkeler gibi” durgunluk yaşadığını duyurdu.
Sonbahar Bildirisi'ni Avam Kamarası'na sunan Hunt, burada yaptığı konuşmada, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2024'te büyümeye dönmeden önce gelecek yıl yüzde 1.4 küçülmesinin tahmin edildiğini aktardı.
Denizaşırı yardım harcama hedefinde geri adım
Diğer taraftan İngiliz Bakan, ekonomik durum izin verene kadar yüzde 0,7'lik denizaşırı yardım harcama hedefini korumanın mümkün olmayacağını vurguladı.
Hükümetin bu hedefe tamamen bağlı kaldığını anlatan Hunt, bugün ortaya konan planların, harcamaların yaklaşık yüzde 0,5'te kalacağını varsaydığını kaydetti.
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
İklim değişikliğiyle mücadele mesajı
BBC'nin haberine göre, iklim değişikliği konusunda İngiltere'nin emisyonları "herhangi bir G20 ülkesinden daha fazla azaltarak" küresel bir lider olduğunu savunan Hunt, şöyle dedi:
"Ancak karşı karşıya olduğumuz varoluşsal kırılganlıkla, uluslararası iklim sorumluluklarımızdan geri adım atmak için yanlış bir zaman olacaktır."
Jeremy Hunt, 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 68'lik bir azalma da dahil olmak üzere, COP26'da kabul edilen Glasgow İklim Anlaşması'na tamamen bağlı kaldıklarını teyit etti.
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İngilterede Boris Johsonın geçtiğimiz temmuz ayında görevden ayrılmasından sonra yeni bir başbakanlık seçiminin yapılması gündeme geldi. Kıran kırana bir mücadelenin ardından ise başbakanlık yarışında iki güçlü isim öne çıktı. Adaylardan biri Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunakken, diğeri Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Ancak o günlerde Rishi Sunakla ilgili gündeme gelen iddialar Liz Trussın adaylığını parlatıp onu öne geçirdi ve böylece Liz Truss seçimlerini kazanarak 6 Eylülde başbakanlık koltuğuna oturdu.
Yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından Kraliçe II. Elizabethin hayatını kaybetmesiyle girilen yas süreci ve ülkede yaşanan belirsizlikler Birleşik Krallıkta hareketli günler yaşanmasına yol açtı. Trussın göreve gelmesinden tam 45 gün sonra ise yeni ve büyük bir gelişme daha yaşandı. Ekonomi politikaları birçok tartışmaya sebep olan çiçeği burnunda başbakan kendisine yönlendirilen sert eleştirilere karşılık görevden istifa ettiğini duyurdu.
İngilterenin en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Trussın istifasının ardından Rishi Sunakın adaylığı yeniden gündeme geldi. Muhafazakar Parti milletvekillerinin çoğunluğundan destek alan Sunak, eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordauntun başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından seçimi kazandı. İşte seçim süreci boyunca hayatı, vaatleri ve tarzıyla gündemden düşmeyen 42 yaşındaki Rishi Sunakın dikkat çeken 5 özelliği.
1- GÜNEY ASYALI İLK BAŞBAKANBaşbakan Rishi Sunak, 1980 yılında İngilterenin Southampton şehrinde Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, 1960lı yıllarda işleri sebebiyle Birleşik Krallıka göç etti. İngilterede doğup büyüyen Sunak, Hint asıllı olduğu ve Hindu geleneklerine bağlı biri olduğunu, yaşamı boyunca hem yaşadığı yere hem de inançlarının gerekliliklerini yerine getirdiğini söylüyor. Birleşik Krallık tarihinin Güney Asya kökenli ilk başbakanı Sunak, daha önce verdiği bir röportajda etnik kökeniyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
Yetiştiğim kültüre uygun olarak hafta sonları tapınağa gidiyorum. Hinduyum ama aynı zamanda cumartesi günleri Southampton futbol takımının maçındayım. Bunların ikisini de yapıyorsunuz. Geçmişte yaşadığım bir şeyi unutamıyorum. Ergenlik döneminin ortasındaydım. Küçük erkek ve kız kardeşlerimle beraber ayak üstü yemek yenen bir restorana gitmiştik. Ben onlara göz kulak oluyordum. Yakınımızda da birileri oturuyordu ve hayatımda ilk kez etnik kökenle ilgili çok nahoş şeyler söylendiğini duydum. Canım yanmıştı. Ancak bugünün İngilteresinde böyle bir durumun yaşanacağını asla düşünmüyorum.
2- EN ZENGİN MİLLETVEKİLİRishi Sunakın en çok konuşan özelliklerinden biri de maddi geliri. En zengin milletvekili olarak anılan başbakanın Kral Charlestan bile daha zengin olduğu iddia ediliyor. Eski bir bankacı ve çok iyi eğitimler almış olmasının yanı sıra Sunakın asıl zenginliğinin eşinden kaynaklandığı biliniyor. Hindistanın 6ncı en zengin adamı, ünlü bir moda tasarımcısı olan NR Narayana Murthynin kızı Akshata Murty ile evlenen Sunak 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15 milyar lira) servetiyle Sunday Timesın Zenginler Listesinde yer alan ilk siyasetçi oldu. Seçim sürecinde milyoner ve mega zengin gibi unvanlarla anılması seçmenlerin gözüne batmış, ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği bir dönemde pahalı kıyafet ve ayakkabı tercih etmesi de eleştiri oklarının hedefi olmasına sebep olmuştu. Nitekim bu eleştirilerden sonra Rishi Sunak kameralara delik bir ayakkabıyla yakalanınca hakkındaki eleştiriler giderek alevlenmişti. Onun zenginliği ve sonrasında yaptığı hamleler de Liz Trussın başbakanlık için daha doğru bir seçenek olduğu algısının oluşmasına yol açtı.
3- ŞEKERLİ YİYECEKLERE BAĞIMLI42 yaşındaki genç başbakan yaşamaktan ve hayatı tadını çıkararak doyasıya eğlenmekten keyif alıyor. Futbola olan tutkusuyla bilinen Sunak, futbolun yanı sıra kriketle de ilgileniyor ve en büyük hobileri arasında film izlemek var. Şekerli yiyecekleri bağımlılık derecesinde seven başbakan, bir dönem duble çikolatalı kek ve bisküvi yemeyi o kadar abartmış ki doktoru bu alışkanlığıyla ilgili mücadele etmesini ve çeşitli egzersizler yapması gerektiğini söylemiş. Tabii Sunak da bu alışkanlığını zamanla kontrol altına almayı başarmış.
4- BAŞBAKAN OLMAYI HİÇ İSTEMEDİİngilterenin yeni başbakanıyla ilgili en ilginç gerçeklerden biri de aslında hiçbir zaman başbakan olmayı istememesi. 2020 yılında Başbakan olarak görev yapan Boris Johnsonla çalışırken, Rishi Sunaka başbakan olma konusunda istekli olup olmadığı soruldu. Sunak ise, Tanrım, hayır. Kesinlikle hayır, Başbakanın nelerle uğraştığını görünce bunu asla düşünmüyorum açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklamasından 2 sene sonra başbakan olmak için aday oldu ve sonunda da kazandı.
5- KOLA UĞRUNA DİŞLERİNİ KAYBETTİRishi Sunakın hayatında vazgeçemediği tek şeyin kola olduğunu biliyor muydunuz? İki çocuk sahibi başbakan adeta kolaya bağımlı olduğunu hatta bu bağımlılık yüzünden diş sağlığından olduğunu açıkladı. Birkaç yıl önce ziyaret ettiği bir okulda iki gençle sohbet eden Sunakın kola sevgisiyle ilgili açıklamaları ise oldukça dikkat çekici: O kadar çok seviyorum ki her yerden kola desenli eşyalar topluyorum. Tadını en sevdiğim kola ise kesinlikle Meksikada üretiliyor. Meksikaya ya da Amerikanın güney eyaletlerine yolunuz düşerse deneyin. Ancak yalnızca haftada bir kez için yoksa benim gibi yedi tane dolgu yaptırmak zorunda kalırsınız.
İngiltere Başbakanı Sunak'ın pek bilinmeyen 5 özelliği: Kola yüzünden dişlerini kaybetti
İngiltere'de son yapılan başbakanlık seçimlerini kazanarak görev başına gelen Liz Truss'ın 45 gün sonra istifa etmesinin ardından koltuğa Rishi Sunak oturmuştu. Yeni başbakanın birbirinden ilginç alışkanlıkları ve onunla ilgili bilinmeyen bazı gerçekler ise şaşırtacak türden.