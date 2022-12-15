İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı

İngiltere Merkez Bankası,Para Politikası Komitesi toplantısında faizi piyasa beklentileri doğrultusunda 50 baz puan artırdı.
BoE'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 3,00'ten yüzde 3,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.
OY BİRLİĞİ ÇIKMADI
Faiz kararı oy birliği değil, oy çokluğuyla alındı. 9 Para Politikası Kurulu üyesinin 2'si faizin değişmemesi yönünde, 1'i ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Değiştirilmemesi yönünde oy kullanan üyeler Silvina Tenreyro ve Swati Dhingra, 75 baz puan artırılması yönünde oy kullanan üye ise Catherine Mann olarak açıklandı.