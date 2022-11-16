Ekonomi İngilterede enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi. Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
Arşiv

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.

Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi.

ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti.

Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü.

Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.

Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde
Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Boyu 25 metreyi bulan ağaçlara tırmanarak topluyorlar.
Ukraynayı işaret ettiler

​Polonya'ya düşen füze ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken açıklama.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni listeyi açıkladı.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.