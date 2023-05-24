İngiltere'de enflasyon beklenenden az geriledi

Avrupa'da, yapışkan hale gelen yüksek enflasyon, artan faizler ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik giderek daha fazla şirketi çalışan sayısını azaltmaya zorlarken, kıtada son olarak teknoloji, imalat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere bu yıl başından beri neredeyse tüm sektörlere yayılan işten çıkarmalar, son olarak İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketleri BT ve Vodafone'un açıkladığı işten çıkarma kararlarıyla hızlandı.