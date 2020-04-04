İnşaatçılar gelecekten umutlu

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüse karşı hızla hareket ederek, sektörde “online satış dönemi” başlatan müteahhitler umudunu da kaybetmedi. Bu dönemin geçici olduğuna inanan birçok sektör temsilcisi salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde sektörü canlı tutmak için yeni satış yöntemleri geliştirdi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bugünlerin geçip güzel günlerin geleceğini söyledi. Özyurt, “Virüs nedeniyle yürürlüğe konulan “İstikrar Kalkanı Paketi”, konut alımlarında kredi kullanım oranını yükselterek yatırımcılar için bir fırsat yarattı. Biz de Özyurtlar Holding olarak bu fırsatı hazırladığımız ödeme seçenekleriyle daha da avantajlı hale getirdik. Yatırımcılarımıza, tüm projelerimiz için yüzde 35 peşinat, 36 aya varan vadelendirme seçeneği sunarak, banka kredisine gerek kalmadan onları ev sahibi yapıyoruz” dedi.

Tamer Özyurt

YERLİ ALICIDA TALEP PATLAYACAK

Bahaş Holding ortaklığıyla hayata geçirdikleri ve hemen teslim ettikleri Meydan Ardıçlı projesinde de yüzde 0.79 faiz oranı uyguladıklarını belirten Tamer Özyurt, “Genel olarak baktığımızda iç piyasadaki satışlarda bir miktar yavaşlama hissedilse de özellikle yabancı yatırımcı satışlarında talepte bir yavaşlama olmadı. Tapu işlemlerinin de online olarak yapılabilmesi ciddi bir avantaj kazandırdı. Önümüzdeki dönemde toplumsal yaşamın normal hale dönmesiyle birlikte yerli yatırımcı taleplerinde bir patlama yaşanabilir” öngörüsünde bulundu.

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SAĞLIKÇILARDA KİRALAMA ARTTI

İhsan Çulhalık

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da bu dönemde satışlardan ziyade asıl hareketi kiralamalarda gördüklerini dile getirdi. Çulhalık, “İnsay Yapı olarak geçmişten gelen tecrübemizle kemikleşmiş bir müşteri kitlemiz var. Bu süreçte onlarla bağlantı halindeyiz. Genel olarak baktığımızda, satış odaklı yatırım taleplerinde geçici bir daralma hissediliyor. Ancak kiralama taleplerinde hissedilen bir yükseliş hâkim. Özellikle sağlık çalışanları tarafından ciddi bir kiralama talebi alıyoruz. Bu dönemin yaz aylarıyla birlikte sona ermesiyle satışların yeniden yükselen bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. Hem proje üreticilerini, hem de yatırımcıları kapsayan bir önlem paketinin yürürlüğe getirilmesiyle, bu sürecin en az hasarla atlatılması sağlanabilir” dedi. Akkuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da konut sektörü için yürürlüğe konulacak bir acil eylem planı ile sektör oyuncularının, aktif bir pozisyona geçirilebileceğine vurgu yaptı.

Abdülkadir Akkuş

DİJİTALLEŞME HIZLANACAK

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Başkanı ve Bosphorus Invest YK Başkanı Hakan Gümüş küresel salgın sonrası gayrimenkulün de dijitalleşmesinin hızlanacağını söyledi. Yapay zeka, blockchain ve big data konularının gayrimenkul sektöründe daha fazla ciddiye alınacağına işaret eden Gümüş, “Gayrimenkulde yeni finans modelleri artık bir zaruret halini alacak. Tapu sistemlerine blockchain entegrasyonu hız kazanacak ve güvenli ortamda online gayrimenkul alışverişi gerçekleşecek. Büyük meblağların elden ödenmesi dönemi kapanacak. Bu doğrultuda gayrimenkuldeki kayıt dışılık azalacak. Gerçek değer üzerinden işlemlerin yapılması sayesinde sektör şeffaflık ve güven kazanacak. Bu da tüm sektörün ihtiyaç duyduğu bir husus” şeklinde konuştu.

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Telefonla rezervasyon aldı

Muhammet Uğurcan Barman

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, satışta olan projelerin tüm görsellerinin, videolarının sitede mevcut olduğunu söyledi. Barman, “Yurt dışından bize ulaşan veya bizim ulaştığımız müşterilerimize telefonla satış yöntemine geçtik. İngilizce, Arapça, Farsça ve Urduca olmak üzere 4 dilde satış gerçekleştiriyoruz. Yoğun olarak Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Pakistan ve İran’daki müşterilerimizle irtibat halindeyiz. Şu ana kadar konut satışında yaptığımız rezervasyonlar da var” dedi.