İnşaatta dünya ikincisiciyiz

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1’lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 milyar dolara çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-2014 döneminde ise 500-544 milyar dolar bandında seyretmişti. Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018’de, Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci oldu. ENR listesinde geçen yıl 44 Türk firması yer aldı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Orta Doğu’da yüzde 9,7’den yüzde 10,4’e yükselirken, Asya’da yüzde 4’ten yüzde 2,1’e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika’da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla yüzde 7’ye ulaştı.

50 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Mithat Yenigün

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin son dönemde yurt içinde yaşanan zorluklar nedeniyle yurt dışına yoğunlaştığına işaret ederek, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5,6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini bildirdi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşıldığına dikkati çeken Yenigün, “Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. Birliğimiz öncülüğünde, ‘Türk Müteahhitliği’ markasını oluşturarak, uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz” dedi.

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RÖNESANS 33’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan Türkiye’nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü. Rönesans İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın söz konusu listesinde Rönesans İnşaat, 2019’da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33’üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa’nın da en büyük 9’uncu müteahhitlik şirketi oldu. 2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Türk şirket yaptı Putin açacak



Türk inşaat firması ESTA’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapacak. ESTA Construction tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan ‘Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışı için geri sayım başladı. Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

Rusya’ya iki otel yatırımı



Toplam 22 ülkede 45 bin çalışanı bulunan, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve turizm alanında faaliyet gösteren Yükselir Group, son 3 yılda turizm sektörüne daha fazla ağırlık vererek üçüncü büyük otel yatırımını yönetim kurulu üyelerinin Rusya’da yaptığı toplantı sonucunda St Petersburg ve Moskova’ya yapma kararı aldı. Rusya’daki turizm yatırmının bir başlangıç olduğunu ve ve devamını da geleceğini belirten Yüksel, ülkenin farklı bölgelerinde de yatırım amacıyla arayış içerisinde olduklarını belirtti.

İnşaat malzemeleri sektörü canlanıyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin yayımladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, temmuzda 4 ay sonra artış gösterirken, ihracatın yanı sıra iç satışlarda da yükseliş görüldü. Üretimde de 4 ayın ardından artış görüldü. Cirolar temmuzda iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. Toparlanma önümüzdeki aylar için faaliyetlere ilişkin beklentileri de destekledi. Bununla birlikte TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,10 arttı.