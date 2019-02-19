Ekonomi Irak altın rezervini 96 tona çıkardı
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünya ülkelerinin altın rezervleri - Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Irak altın rezervini 96 tona çıkardı

Dünya Altın Konseyi 2018 yılının üçüncü çeyreğinde Irak’ın altın rezervinin 96 ton 300 kiloya yükseldiğini açıkladı. Irak, altın rezervi ile Arap ülkeleri arasında kıymetli maden bakımından zengin ülkeler arasına girdi.

Haber Merkezi IHA
Dolara olan güven azalınca altına yöneliş başladı.
Dolara olan güven azalınca altına yöneliş başladı.

Son yıllarda Washington’un yaptırım politikaları, jeopolitik ve ticari gerilimler, dolara olan güveni sarsınca dünya genelinde çok sayıda merkez bankası altın rezervlerini artırma çabasına girdi.

Dünya Altın Konseyi yayımlandığı son raporunda 2018 yılında dünya genelinde merkez bankalarının 651 ton 500 kilo altın aldığını, Rusya ve Türkiye’nin dolar yerinde altın rezervlerini arttığına dikkat çekti.

  • Raporda Irak, Hindistan, Kazakistan ve Çin’in 2018 yılında altın alan ülkeler arasında yer aldığı, Irak’ın geçtiğimiz yıl 6 ton 450 kilogram olan altın rezervini 96 ton 300 kiloya çıkardığı belirtildi.

Irak, dünyada altın rezervi bakımından 37. sırada bulunurken Arap ülkeleri arasında 4. sırada yer alıyor. Körfez ülkelerinden Kuveyt’in altın rezervi 79 ton, Katar’ın 31 ton 300 kilo, Bileşik Arap Emirliklerinin ise 7 ton 500 kilo olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Arap ülkeleri arasında 323 tonla en yüksek altın rezervine sahip olurken bunu 286 ton 800 kilo ile Lübnan ve 116 ton 600 kilo ile Libya takip ediyor.

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?

Dünyada yatırımcılar gibi merkez bankaları da "güvenilir liman" altına yönelirken, 2011'de altını zorunlu karşılık olarak kabul eden Türkiye, dünya altın rezervi ülke sıralamasında ilk 10'a girdi.

Dünya altın rezervi sıralamasında uzun yıllardır ilk 15 içerisinde yer alan Türkiye, Merkez Bankası'nın son dönemde hızla artan rezervleri sonucu bu ay itibarıyla Hindistan'ı geçti. WGC'nin IMF hariç ülkeler sıralamasına bakıldığında, altın rezervi Şubat 2018 itibarıyla 564,8 tona ulaşan Türkiye, 10'uncu sıraya yerleşti.

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