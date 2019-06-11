İran ile ticarete INSTEX formülü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran yaptırımlarına rağmen Avrupa ülkelerinin İran ile ticaret yapabilmesine imkan verecek INSTEX adlı mekanizma için tüm resmi şartların yerine getirildiğini ve yakında faaliyete geçebileceğini belirtti. Maas, artan ABD-İran gerginliğini yatıştırma çabaları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek için İran'a gitti. Maas, "Bu yeni bir tür mekanizma, faaliyete geçmesi kolay değil. Tüm resmi gereklilikler yerine getirildi, yakın gelecekte kullanmaya hazır olacağımızı varsayıyorum" dedi.

AMAÇ ABD'DEN KORUNMAK

Washington'un İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Fransa, İngiltere ve Almanya en azından İran ekonomisinin bir kısmını ABD yaptırımlarından korumak ve nükleer anlaşmayı ayakta tutmak amacıyla INSTEX adında bir mekanizma kurmuşlardı. Üç Avrupa Birliği üyesi, INSTEX'in Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen yasal finansman için normları karşılamasını istiyorlar.