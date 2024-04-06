|
Ekonomi

İş çok işçi yok

İŞKUR verilerine göre yılın ilk üç ayında ülke genelindeki işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş tespit edildi. En fazla açık bulunan meslek konfeksiyon çalışanı; sektör ise gayrimenkul hizmetleri ve inşaat olarak kayıtlara geçti.

04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:29 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılının birinci çeyreğine ilişkin yaptığı 'Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre; ülke genelinde işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş tespit edildi. Araştırma kapsamında 19-29 Şubat 2024 tarihleri arasında örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletme ile iletişime geçildi. Söz konusu işletmelerden 14 bin 683'üne soru formu uygulandı. Bu bağlamda, 3 milyon 285 bin 784 işletmeyi kapsayan veri derlendi. Buna göre; ilk çeyrekte işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş olduğu belirlendi. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 170 bin 440 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu görüldü. Araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 5'inin açık iş oranı, Türkiye genelinin üzerindeyken, 12 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

KONFEKSİYON MESLEĞİ İLK SIRADA

İlk çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 3,1 ile gayrimenkul faaliyetleri sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 2,4'lük açık iş oranı ile imalat ve yüzde 2,1'lik açık iş oranı ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü takip etti. En fazla açık iş pozisyonu bulunan meslek ise yüzde 5,2 ile konfeksiyonculuk oldu. Bu mesleği sırasıyla; makineci, lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, ayakkabı yapımcısı izledi.

İMALAT SEKTÖRÜ 110 BİN KİŞİ ARIYOR

İmalat alanında 4,5 milyon çalışan olduğu halde sektördeki açık iş sayısı 110 bin 468 civarında. Bu sebeple işletmelerde en fazla açık işin imalat sektöründe olduğu anlaşıldı. İmalat sektöründen sonra en fazla açık iş, sırasıyla toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde görüldü. Toptan ve perakende ticarette 90 bin 17, inşaatta ise 25 bin 631 kişilik açık iş tespit edildi. Oransal olarak bakıldığında ise açık iş oranının en fazla olduğu sektör yüzde 3,1 ile gayrilmenkul oldu. Buna 1,6 açık iş oranı olan inşaatı da kattığımızda yapı işlerindeki açıklık oranı 4,7'yi buluyor.



#İŞKUR
#İstihdam
#Ekonomi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
"Bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde ne olmuştur?