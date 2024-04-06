İş çok işçi yok

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılının birinci çeyreğine ilişkin yaptığı 'Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre; ülke genelinde işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş tespit edildi. Araştırma kapsamında 19-29 Şubat 2024 tarihleri arasında örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletme ile iletişime geçildi. Söz konusu işletmelerden 14 bin 683'üne soru formu uygulandı. Bu bağlamda, 3 milyon 285 bin 784 işletmeyi kapsayan veri derlendi. Buna göre; ilk çeyrekte işletmelerde toplam 330 bin 325 açık iş olduğu belirlendi. 1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 170 bin 440 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 159 bin 885 açık iş olduğu görüldü. Araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 5'inin açık iş oranı, Türkiye genelinin üzerindeyken, 12 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

KONFEKSİYON MESLEĞİ İLK SIRADA

İlk çeyrek itibarıyla en yüksek açık iş oranı yüzde 3,1 ile gayrimenkul faaliyetleri sektöründe görüldü. Bu sektörü, yüzde 2,4'lük açık iş oranı ile imalat ve yüzde 2,1'lik açık iş oranı ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörü takip etti. En fazla açık iş pozisyonu bulunan meslek ise yüzde 5,2 ile konfeksiyonculuk oldu. Bu mesleği sırasıyla; makineci, lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, ayakkabı yapımcısı izledi.

İMALAT SEKTÖRÜ 110 BİN KİŞİ ARIYOR

İmalat alanında 4,5 milyon çalışan olduğu halde sektördeki açık iş sayısı 110 bin 468 civarında. Bu sebeple işletmelerde en fazla açık işin imalat sektöründe olduğu anlaşıldı. İmalat sektöründen sonra en fazla açık iş, sırasıyla toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde görüldü. Toptan ve perakende ticarette 90 bin 17, inşaatta ise 25 bin 631 kişilik açık iş tespit edildi. Oransal olarak bakıldığında ise açık iş oranının en fazla olduğu sektör yüzde 3,1 ile gayrilmenkul oldu. Buna 1,6 açık iş oranı olan inşaatı da kattığımızda yapı işlerindeki açıklık oranı 4,7'yi buluyor.







