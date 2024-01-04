İş dünyasından kararlılık mesajı

Yeni yılda ekonomide hedef ve beklentilerini açıklayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, istihdamı ve üretimi artırmak, cari işlemler dengesine pozitif katkı sağlamak ve dengeli bir büyüme elde etmek amacıyla makroekonomik göstergelerde iyileştirme sağlayan sürdürülebilir ihracat artışını vizyon olarak belirlediklerini belirtiyor. 2023 boyunca dünyanın gündemini meşgul eden konular, Rusya Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze saldırıları, yüksek enflasyon, faiz artışları ve yapay zekâ gelişmeleri oldu. 2024’e girdiğimiz bu günlerde eski yılın gündemi sıcaklığını korurken, beklentiler yıl boyunca jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde çok daha belirleyici olacağını gösteriyor.

YENİ YÜZYILIN YATIRIM ÜLKESİ TÜRKİYE

Tüm dünyada daralma gösteren uluslararası doğrudan yatırımlarda direnç göstererek 2023’ün ilk 10 ayında 7,8 milyar dolar yatırım çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki faaliyet alanını artırarak Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yatırım yüzyılı olarak değerlendirdikleri 2024 hedeflerini Z Raporu’na anlattı.

Ekonomiyi daha iyi okumak için

Z Raporu’nda bu ay ‘Belirsizlik döneminde kriz alanları’ başlıklı dosyada 2024’te meydana gelebilecek jeopolitik riskler de masaya yatırılıyor. 2024’ün dünyada faiz indirim yılı olup olamayacağını değerlendiren dosya haberde ise merkez bankalarında güvercin yaklaşımların öne çıktığı vurgulanıyor. Ayrıca Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘2023’ün z raporu, 2024’ün fırsatları’ ve Levent Yılmaz’ın ‘2024 beklentileri hangi yönde şekilleniyor?’ başlıklı incelemesi de bu ay dergide okunması gereken konu başlıkları olarak göze çarpıyor.







