İş dünyasından konut seferberliği

Binlerce konutun yıkılmasına yol açan depremler sonrası, iş dünyasında konut seferberliği başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyor. TOBB ‘dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İş dünyamızın ve hayırseverlerin katılımıyla deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyoruz. Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceği çok yakında açıklanacak. Tüm iş insanlarımızı, sektörel derneklerimizi, iş dünyası kuruluşlarımızı, kadın ve genç girişimcilerimizi ve hayırseverlerimizi konut kampanyasına destek olmaya çağırıyoruz. Bu yardım kampanyasına bir bina ya da bir konut bedeli ile katılabileceği gibi vatandaşlarımız kendi imkanları ölçüsünde bir tutarla da katkıda bulunabilecekler. Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü.”

Gürsel Baran

ATO 100 KONUT İNŞA EDECEK

Yaptığı yazılı açıklamada, 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ATO'nun 100'üncü yılını kutlamak üzere bir program yapmayı planladıklarını söyeleyen Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Bu programı iptal ederek kaynaklarımızı ve enerjimizi, üyelerimizin destekleriyle birleştirerek depremzede vatandaşlarımızın konut ihtiyacı için harcayacağız. 100 milyonun üzerinde bir bütçe ayırarak ilk etapta 100 kalıcı konut inşa edeceğiz. Deprem bölgemizde ‘ATO 100'üncü Yıl Evleri’ inşa edeceğiz” diye konuştu.

TEK ÇATI ALTINDA ORGANİZE OLMAK ŞART

Şu ana kadar Türk Hava Yolları (THY) ve Baykar biner konut bağışlayacağını duyururken, Torku, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Kutlu Holding, Mobilyum ve Borsa İstanbul kalıcı konut kampanyasına desteklerini açıkladı. Ayrıca, eski ASO Başkanı Salih Bezci de 3 daire bağışlayacağını dile getirdi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, depremzede bölgelere yönelik ilk evrenin geride bırakıldığını, ivedi bir şekilde artık barınma ve süreklilik arz edecek gıda temininin sağlanması gerektiğini belirtti. Aydın bu konuda destek verecek kurumların tek çatı altında belirli bir planlama dâhilinde organize olmasının çok elzem olduğunu belirtti.

Orhan Aydın

Kısa sürede barınma sorununu çözeceğiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisinin yüzde 10’una hitap eden bir coğrafyayı etkilediğini söyleyen ASKON Başkanı Orhan Aydın, şöyle konuştu: “Nereden bakarsanız 500 milyon tl ye varan bir ayni yardımı depremzedeler iletmiş olduk. Bunun yanı sıra Tek Yürek kampanyasına katılarak 5 milyon TL de nakdi bağışta bulunduk. Planlamamızda artık ikinci evreye geçtik. Şu an AFAD üzerinden kalıcı konut tahsisi üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Ne var ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde konunun paydaşları bir araya gelerek planlamalarımızı yapabilirsek daha organize ve daha hızlı bir şekilde konutları hayata geçireceğimize inanıyor ve kısa bir sürede barınma sorununu da çözeceğimizi düşünüyoruz.”



