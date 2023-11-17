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Ekonomi

İş gücüne yeşil fon kalkanı

Kurulacak Türkiye Yeşil Fonu, sadece yeşil dönüşüm faaliyetlerine finansman sağlamayacak. Fon, iklim krizin oluşturacağı istihdam kaybını en aza indirecek.

Uğur Duyan
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 02:00 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rekabetçi üretim kapasitesinin artırılması ve teknolojilik yeniliklere finansman kaynağı sağlanması amacıyla kurulacak Türkiye Yeşil Fonu, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı büyük ölçekli ve yenilikçi yatırımlara da destek verecek. Türkiye Yeşil Fonu ile iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomik maliyeti en aza indirgenecek. 2024 yılında kurulması hedeflenen Fon'un detayları da ortaya çıkmaya başladı.

8 SEKTÖRE DESTEK

Fon ile iklim krizinin oluşturacağı yüksek işsizlik riskinin bertaraf edilmesi için enerji, inşaat, ulaştırma, geri dönüşüm, yiyecek, tarım, orman ve turizm sektörleri desteklenecek. İthalat bağımlılığı yüksek, istihdama katkı oranı ve döviz geliri potansiyeli güçlü sektörlerin önünü açacak.

Fon, beş yıl içerisinde sanayide öncelikli sektörler başta olmak üzere ithalata bağımlılığı minimum düzeye çekilmesi için finansman kaynağı sağlayacak. Böylece toplam arz içinde ithalatın payı düşürülmesi ve yurt içi üretimin payı ise arttırılması için firmaların önü açılacak. Fon, istihdama katkı sağlayan ve döviz geliri potansiyeli güçlü sektörleri destekleyecek. Dışa bağımlılıkları azaltılacak. Böylece bu sektörlere sağlanan teşviklerin miktarı artırılacak.



#geri dönüşüm
#Türkiye Yeşil Fonu
#Ekonomi
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