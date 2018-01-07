İşçi emeklisine memur zammı

Emekliler için maaş zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamlarına göre, memur emeklileri içinse yapılan toplu sözleşmelere göre belirleniyor. Söz konusu sistem, bazen emeklilerden tepki alabiliyor. Hükümet emeklilerin mağdur olmaması ve zamların tüm emekliler için aynı oranlarda yapılması için çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında bir işçi emeklisi memur emeklisi kadar zam alabilecek.

TÜM EMEKLİLERE EŞİT ORANDA ZAM

Emeklilerin uzun zamandır dile getirdiği “eşit zam isteği” için yetkililer düğmeye bastı ve çalışmalara başladı. Bu sene, yüksek enflasyon sebebiyle memur ve SGK emeklisinin ocak zammı eşit oldu. 2016'da ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine %3,63 zam yapıldı. Memur emeklileri için bu oran %5 olmuştu. Düzenleme hayata geçirilirse, tüm emeklilere eşit oranlarda zam yapılabilecek.

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ZAMLAR PAZARLIKLA BELİRLENİYOR

Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal hakları toplu sözleşme ile belirleniyor. Toplu sözleşmede memur ve emeklilere ilişkin talepler, memur sendikaları tarafından masaya taşınıyor. Güneş'in haberine göre, hükümet yetkilileri ve sendikaların çetin pazarlıkları ile ortayol bulunarak alınan zam kararları, hem memur hem memur emeklileri için geçerli oluyor. Enflasyona göre zam oranı belirlenen İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de sisteme dahil edilmesiyle toplu sözleşmeyle tüm emekliler için tek bir zam oranı belirlenecek.

Enflasyona göre zam oranı belirlenen İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de sisteme dahil edilmesiyle toplu sözleşmeyle tüm emekliler için tek bir zam oranı belirlenecek.

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