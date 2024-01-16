Isı pompasıyla 2 milyar dolar cepte

Enerji verimliliğinde binalarda ‘ısı transferi’ ile tasarruf sağlanacak. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıyan ısı pompası uygulamaları binalarda yaygınlaştırılacak. Buna yönelik finansal ve mali teşvik verilecek. Seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında, ısı pompası kullanımı desteklenecek.

DOĞA ISISINDAN FAYDALANIYOR

Isı pompalarının enerji sistemine dahil edilmesiyle yüzde 60'a kadar tasarrufa ulaşma mümkün olacak. Isı pompası, enerjisinin yüzde 75'ini toprak, su veya havada bulunan enerjiden 'bedava' olarak alıyor, yüzde 25'ini de elektrik enerjisinden karşılıyor. Sadece kombilerin ısı pompasına çevrilmesiyle Türkiye’nin enerji tasarrufu 2 milyar dolar olabilecek. Isı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama pompalayan ısı pompaları, elektrikle beslenen bir sistem. Hava, su ya da topraktan ısı enerjisini ya da atık ısıyı alan pompa sistem içerisinde ısıtma ya da soğutma işlemi yaparak, yüksek miktarda enerjiyi düşük maliyetle kullanıma sunuyor.

ENERJİSİNİN YÜZDE 75’İ YENİLENEBİLİRDEN

Isıtma, soğutma ve sıcak su üretimini tek bir cihazdan karşılamaya imkân veren ısı pompaları, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. Isı pompası enerjisinin yüzde 75'ini toprak, su veya havada bulunan enerjiden alıyor. Yüzde 25'ini de elektrik enerjisinden karşılıyor. İşletme maliyetleri açısından bakıldığında hava kaynaklı ısı pompaları, doğal gaz ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlıyor. Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ise bu tasarruf yüzde 60'ları geçiyor. Yapılan araştırmalara göre ısı pompaları, sıfırın altında 30°C'ye yaklaşan ısıda bile petrol ve gaz gibi rakiplerinden iki üç kat daha verimli performans sergiliyor.

POTANSİYEL KULLANIM ALANI BELİRLENECEK

Avrupa’da özellikle son 5 yılda artışa geçen ısı pompası kullanımının Türkiye’de de yaygınlaştırılması planlanıyor. Türkiye’nin önümüzdeki 7 yıllık enerji tasarrufu planlamasında, ısı pompası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik fizibilite, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları yürütülmesi belirtiliyor. Bu kapsamda binalarda ve sanayide ısıtma ve soğutma talebinin belirlenmesi için etütler yapılacak ve ısı pompası uygulama potansiyeli araştırılacak.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CSB) tabanlı ısıtma ve soğutma dijital haritası hazırlanacak ve ısı pompasının potansiyel kullanım alanı bölgeleri belirlenecek. Binalarda ısı pompası kurulumu yaygınlaştırılacak. Bunun için finansal ve mali teşviklere yönelik çalışmalar yapılacak. Sadece kombilerin ısı pompasına çevrilmesiyle bile Türkiye’nin enerji tasarrufunun 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

KIŞIN ISITIP YAZIN SOĞUTUYOR

Binalarda ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi, en çok enerji harcanan alanlar arasında bulunuyor. Bu işlemlerin ısı pompaları ile çözülmesiyle verimliliğe büyük katkı sağlanacak. Ayrıca ısı pompaları çoğunlukla kışın ısınmak amacıyla kullanılabileceği gibi yazın da aynı ortamı serinletmek amacıyla kullanılabilecek.

TARIMDA DA KULLANILACAK

Yalnız konut ve sanayide değil tarımda da bu teknolojinin kullanımı sağlanacak. Seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında, ısı kayıplarının önlenmesi, atık ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamaları ile enerji tüketiminin azaltılması ve ısı pompası kullanımı desteklenecek. Sera, ahır, ağıl, kümes gibi tarımsal üretim yapılarında iklimlendirme amacıyla ısı pompası uygulamalarının yaygınlaştırılması için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.











