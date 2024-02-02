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Ekonomi

İskenderun'a 31 bin istihdamlık yatırım

Türkiye Varlık Fonu, petrokimya ve rafineri yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. İskenderun'a yapılması planlanan petrokimya kompleksinin inşaatında 15 bin, işletme döneminde direkt 2 bin kişi, dolaylı olarak ise 14 bin kişiye iş sağlanacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:35 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Salim Arda Ermut.
Salim Arda Ermut.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu CEO'su Salim Arda Ermut'u dinledi. Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun 2022'de güçlü bir finansal performans sergilediğini belirten Ermut, fonun petrokimyada ithal hammadde bağımlılığını azaltacak ve yeni üretim tesislerinin oluşumuna katkı sağlayacak bir petrokimya kompleksi projesini İskenderun Körfezi’nde geliştirdiğini söyledi. Ermut, "Projenin temel amacı, Türkiye'nin petrokimya ürünlerinde dış ticaret dengesinin iyileştirilmesidir" ifadelerini kullandı. Ermut, projenin inşaatının en yoğun döneminde 15 bin, işletme döneminde ise direkt 2 bin, dolaylı olarak ise 14 bin istihdam sağlayacağını ifade etti.

VARLIKLAR 5,6 TRİLYONA ULAŞTI

Fon'un, 2022'de net dönem kârının 19,2 kat artış ile 11,1 milyar liradan 225,3 milyar liraya çıktığını kaydeden Ermut, dolar bazında net dönem kârının 1,3 milyar dolardan 13,6 milyar dolara çıktığını bildirdi. Ermut, Fonun toplam varlıklarının yüzde 75'lik bir artışla 3,2 trilyon liradan 5,6 trilyon liradan ulaştığını sözlerine ekledi.

Konsolide hasılatı 3 kat arttı

Kamu bankalarına 111,7 milyar TL tutarında sermaye artışı sağlandığını aktaran Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun finansman yapısına ilişkin şunları kaydetti: "Konsolide özkaynaklar ise yine geçen yıla göre yüzde 131'lik bir artış ile 396 milyar liradan 914 milyar liraya çıkmıştır. Ana ortak TVF 'ye ait özkaynaklar yüzde 146'lık artış ile 311 milyar liradan 763 milyar liraya yükselmiştir. Konsolide hasılat, 62 milyar dolar karşılığı 549 milyar liradan 97 milyar dolar karşılığı 1,6 trilyon lira artarak, yaklaşık 3 katına çıkmıştır."



#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Türkiye Varlık Fonu
#Ekonomi
#İskenderun
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