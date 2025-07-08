İŞKUR 6 ayda yaklaşık 800 bin kişiye iş buldu

"Ocak-haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz."