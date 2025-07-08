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İŞKUR 6 ayda yaklaşık 800 bin kişiye iş buldu

İŞKUR 6 ayda yaklaşık 800 bin kişiye iş buldu

11:068/07/2025, Salı
AA
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İŞKUR 6 ayda 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.
İŞKUR 6 ayda 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, "İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarını başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:
  • "Ocak-haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz."


#Vedat Işıkhan
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