En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu

"3 Temmuz’da Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak. Bu rakamların netleşmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Ardından konu ile ilgili rakam çok kısa süre içinde Meclis’e sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir"