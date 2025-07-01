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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:031/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayı enflasyon verilerinin ardından maaşlarla ilgili nihai görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Işıkhan, yeni rakamın TBMM’ye sunulacağını belirtti.

Emekli zammı, enflasyon farkı ve taban maaş düzenlemesi, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, Kabine toplantısı sonrası en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kritik tarih 3 Temmuz


Haziran ayı enflasyon rakamının 3 Temmuz’da açıklanmasının ardından, yılın ilk 6 ayına ilişkin TÜFE oranının netleşeceğini hatırlatan Işıkhan, bu veriler doğrultusunda karar sürecinin başlayacağını söyledi.


Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan,
"3 Temmuz’da Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak. Bu rakamların netleşmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Ardından konu ile ilgili rakam çok kısa süre içinde Meclis’e sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir"
dedi.


Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in de konuyla ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatarak,
"İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için"
ifadesini kullandı.

"Son teklif bu hafta yapılacak"


Toplu sözleşme süreciyle ilgili de bilgi veren Işıkhan, kamu işçilerini kapsayan görüşmelerde sona gelindiğini belirtti. Işıkhan,
"Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum"
dedi.



#Vedat Işıkhan
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