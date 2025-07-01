İhracat yarışında zirve değişmedi

Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sağlayan firmaları ödüllendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 32. Genel Kurulu ve “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” dün Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada, ihracatın büyük sınamalara rağmen artarak ve rekorlar kırarak yoluna devam ettiğini vurguladı.

İHRACATTA ROTA 390 MİLYAR DOLAR

Bolat, şunları kaydetti: "Yılın ilk 6 ayının 5'inde geçen yılın aynı aylarından daha fazla mal ihracatı sağlamış durumdayız. Hizmet ihracatında da ilk 4 ay itibarıyla yükselişimize devam etmekteyiz. İhracatımız mal bazında mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede 7,5 kat artışla 265,5 milyar dolara ulaştı ve yükselişine devam etti. Hizmetler ihracatı da 8 kat artışla 115 milyar dolara yükseldi. Toplamda 377 milyar dolar geçen yıl döviz kazanmıştık ülke olarak. Bu yıl için Cumhurbaşkanımız en az 390 milyar dolar hedefi bize öngördü ve bunu da Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar başarıyla tamamlayacağız. Büyük krizler ve küresel sınamaların ortasında olmamıza rağmen başarılı bir kaptanlıkla gemimiz Allah'a şükür istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmekte."

"ULAŞAMADIĞINIZ YER SİZİN DEĞİLDİR"

Türkiye'nin uluslararası arenada öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Bolat, son dönemde uluslararası alanda gerçekleştirdikleri görüşmeler ve düzenledikleri zirvelerden bahsederek, "Bütün dünyayı tarıyoruz. 'Ulaşamadığınız yerler sizin değildir.' anlayışı gereği bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi bizler için sadece bir yön değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır" diye konuştu.

HEM MALDA HEM HİZMETTE REKOR KIRDIK

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye’nin 2024’te yaklaşık 265 milyar dolarlık mal, 115 milyar dolarlık da hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, her iki kalemde de tarihi zirvelerin görüldüğünü söyledi. İhracatta sınırlı da olsa artışın sürdüğünü vurgulayan Mustafa Gültepe, "5 aylık ihracatta yüzde 3,5, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 1,9 artıdayız. Jeopolitik belirsizliklerin artmasına, yakın coğrafyamızda sıcak çatışmaların devam etmesine, pazarlarda talebin yavaş seyretmesine, tarife savaşlarına ve korumacılık önlemlerine rağmen artıda olmamız büyük bir başarı" dedi.

TÜM SEKTÖRLERİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ

Gültepe, son 2,5 yıldır ihracatta hedeflerin gerisinde kalındığını belirterek, “Birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz, bu da müşteri ve pazar kaybına yol açıyor. 27 sektörün yarısı her ay daralıyor. İhracattaki artış sadece birkaç sektörle sınırlı” ifadelerini kullandı. 2028'e kadar 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflediklerini hatırlatan Gültepe, “Türkiye’yi en çok ihracat gerçekleştiren 10 ülkeden biri yapmak istiyoruz. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Geçen yıl 350 fuara katıldık, 135 heyet düzenledik. Bu yıl 400 fuar ve 158 heyet programı planlıyoruz” dedi.





ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ

Etkinlikte, geçen yıl Türkiye'nin toplam 377 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini aldı. İlk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan şirketin ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Hizmet ihracatında ilk 10 şirket: Türk Hava Yolları, Pegasus, Güneş Ekspres Havacılık AŞ, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği, Anexservices Turizm, Corendon Airlines, Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği AŞ ve GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret AŞ.

Mal ihracatında ilk 10 şirket: Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, Star Rafineri, TGS Dış Ticaret AŞ, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel, Arçelik ve Baykar Makina.

E-ihracat şampiyonları: Trendyol Dsm Grup, Asır Group İhracat AŞ ve Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ.











