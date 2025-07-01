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Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldı

Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın aldı

00:421/07/2025, Salı
AA
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Yapılan açıklamada Baykar'ın, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunduğu ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada Baykar'ın, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunduğu ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacağı belirtildi.

Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in varlıklarını devralarak satın alma sürecini tamamladı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, anlaşmanın istihdamın korunması ve İHA alanında Baykar ile Leonardo arasında ortak girişimi kapsayan stratejik bir işbirliği olduğunu duyurdu.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen havacılık firması Baykar'ın, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in satın alma sürecinin imzaların tamamlanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Piaggio Aerospace markası altında faaliyet gösteren ve olağanüstü yönetim altında olan iki şirket; Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın şirket varlıklarının Türk şirketi Baykar'a kesin olarak devredilmesini onaylayan operasyonu İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı huzurunda tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Anlaşma kapsamında Baykar, Villanova d'Albenga ve Cenova'daki mevcut istihdam seviyelerini korumayı taahhüt etmekte, üretim faaliyetlerindeki genişlemeyle orantılı olarak çalışan sayısının artırılması planlanmaktadır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu satın almanın, İtalya ve Türkiye arasındaki daha geniş bir sanayi işbirliği kapsamında olduğu belirtilerek, "Baykar ve Leonardo arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak geliştirilmesi için bir ortak girişim kurulmasını da içermektedir. Bu çerçevede Baykar, Piaggio Aerospace için iddialı bir sanayi planı sunmuş ve şirketin istikrarını sağlamak ve büyütmek için gerekli stratejik yatırımları yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolf Urso, bu devir işlemini "stratejik operasyon" olarak tanımladı.


Piaggio ve Baykar'dan sosyal medyada karşılıklı paylaşımlar

Bakanlık açıklamasından sonra da Piaggio Aerospace'in X hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, "Piaggio Aerospace'in, dünyanın en büyük S/İHA üreticisi BAYKAR ailesine katıldığını gururla duyururuz! Gelecek göklerde!" ifadeleri kullanıldı.

Baykar'ın X hesabından Türkçe ve İtalyanca olarak Piaggio'nun bu paylaşımına karşılık, "Baykar ailesine hoş geldin Piaggio Aerospace! Havacılığın geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Gururluyuz." paylaşımı yapıldı.


#Baykar
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