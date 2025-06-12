Dünyanın gözü Türk jetinde: 'Çığır açıcı' diyerek duyurdular: İşte KAAN’a talip olan diğer ülkeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Endonezya’nın 48 adet 5. nesil milli muharip uçak KAAN siparişi verdiğini ve Türkiye ile bu alanda anlaşmaya varan ilk ülke olduğunu açıklamasının ardından dünya basını bu gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Milat niteliğindeki bu anlaşma, Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.





Tamamen yerli mühendislik ve teknolojiyle geliştirilen KAAN, test uçuşlarının başlamasıyla birlikte uluslararası alanda yoğun ilgi görmeye başlamıştı . Uluslararası medya kuruluşları, KAAN’ın gelişmiş radar sistemleri, ileri seviye silah donanımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle ABD yapımı F-35 uçaklarına güçlü bir alternatif sunduğunu vurguladı.





Başta Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin yeni nesil savaş uçağı tedarikinde KAAN’ı değerlendirmeye aldığı belirtilirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Türkiye'nin milli savaş jetine ilgi gösterdiği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü kaydedilen haberlerde, Endonezya'nın KAAN kararı sayesinde başka ülkelerin de bu uçağı satın alabileceği öngörüldü.





Uzmanlar, Endonezya ile imzalanan bu anlaşmanın KAAN’a olan uluslararası talebi daha da artıracağını ve Türkiye'nin savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirdiğini belirtiyor.

Middle East Eye: Çığır açıcı

İngiltere merkezli Middle East Eye, Endonezya’nın Türkiye’den 48 adet KAAN savaş uçağı siparişi vermesiyle imzalanan anlaşmayı “çığır açıcı” olarak nitelendirdi. Haberde, bu anlaşmanın Türkiye’nin savunma sanayiinde bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük ihracat anlaşması olduğuna dikkat çekildi.

Anlaşmanın, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen ve Türk savunma sanayi firmalarının da katıldığı Indo Defence 2025 fuarında imzalandığı aktarıldı. Ayrıca, KAAN’ın bazı parçalarının Endonezya’da üretilebileceği bilgisine de yer verildi.





Middle East Eye’a konuşan savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba, “Maliyetleri düşürmek için sipariş sayısını artırmak şart. Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve birkaç ülke daha KAAN’ı satın almayı düşünüyor. Endonezya’dan gelen bu siparişin ardından o ülkelerdeki tedarik süreçleri de hızlanabilir” ifadelerini kullandı.





Haberde, KAAN’ın yapay zekâ sistemleri ve drone entegrasyonları gibi altıncı nesil bazı yeteneklere de sahip olduğuna vurgu yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), projeyi 2028’e kadar tamamlamak için yoğun şekilde çalıştığı ancak normal şartlarda seri üretimin 2030 yılını bulabileceği belirtildi.

Kathimerini: KAAN anlaşması, Türkiye ve Endonezya Arasında Güçlenen İş Birliğinin Göstergesi

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan KAAN savaş uçağı anlaşmasının, geliştirme aşamasındaki 5. nesil uçaklar için yapılan ilk ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Haberde, bu tarihi adımın iki ülke arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğu yorumunda bulunuldu.





Kathimerini, Türkiye ile Endonezya'nın Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının üretimi için Endonezya’da bir fabrika kurulması konusunda da daha önce mutabakata vardığını hatırlattı. Bu durumun, savunma sanayi alanındaki iş birliğinin çok boyutlu ve kalıcı bir yapıya dönüştüğüne işaret ettiği belirtildi.





Gazete ayrıca Pakistan ve Azerbaycan’ın da KAAN’ın potansiyel müşterileri arasında yer aldığını aktardı. Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın 2024 yılında ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını yazan Kathimerini, Endonezya’ya ilk teslimatların 2028 yılında başlamasının planlandığını ifade etti.

Bloomberg: Erdoğan Türkiye'yi lider yapmayı hedefliyor

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan KAAN savaş uçağı anlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve sürecin arka planına geniş yer ayırdı. Haberde, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ofisinin beşinci nesil savaş jetlerinin tedarikine dair bir mutabakat zaptı imzalandığını doğruladığı bilgisine yer verildi.





Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olan Endonezya’nın, geleneksel Batılı müttefiklerinin dışına çıkarak askeri ortaklıklarını çeşitlendirmeye başladığına dikkat çeken Bloomberg, bu adımın Subianto’nun silahlı kuvvetleri modernize etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Haberde, Türkiye ile kurulan bu iş birliğinin, savunma sanayiinde yeni bir dönemin habercisi olabileceği yorumuna yer verildi.





Bloomberg ayrıca, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) verilerine dayanarak Türkiye’nin 2024 yılında savunma harcamalarını yüzde 12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını aktardı. Bu artışın, Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalarla birlikte küresel savunma harcamalarındaki genel yükselişle paralel olduğu belirtildi.





Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece KAAN projesiyle değil; aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar gibi alanlarda da Türkiye’yi lider ülkelerden biri haline getirmeyi hedeflediği vurgulandı.

The Economic Times: Türkiye'nin savunma ihracatı rekor kırıyor

Hindistan merkezli The Economic Times, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan KAAN savaş uçağı anlaşmasına geniş yer ayırdı. Haberde, Türk savunma sanayiinin son yıllarda önemli bir atılım gösterdiği ve küresel ölçekte etkisini giderek artırdığı belirtildi.





Türkiye’nin 2024 yılında savunma ihracatından 7,1 milyar dolar gelir elde ettiğini aktaran gazete, bu rakamın 2023’te yalnızca 1,6 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurguladı. The Economic Times, bu çarpıcı artışın Türkiye’nin savunma sanayiindeki büyüme hızını ve küresel pazardaki yükselen konumunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.





Haberde ayrıca, “Ünlü Bayraktar İHA’ları da dahil olmak üzere Türkiye'nin savunma sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor” ifadelerine yer verilerek, Türkiye’nin savunma alanında artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de etkili bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.

Associated Press: Türkiye için bir dönüm noktası

ABD merkezli Associated Press (AP), Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan KAAN savaş uçağı anlaşmasını “tarihi nitelikte” olarak değerlendirdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Endonezya’nın yerli kabiliyetlerinin üretim sürecine dahil olabileceğine dair açıklamasına geniş yer verildi.





AP, bu anlaşmanın iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini güçlendirmek adına atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın “Bu anlaşma, yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını sergiliyor” sözleriyle Türkiye’nin geldiği noktayı ortaya koyduğu belirtildi.





Haberde ayrıca, Türkiye’nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın 2024 yılında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı. AP, KAAN’ın hem teknolojik hem de stratejik açıdan Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.







