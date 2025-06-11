Bakan Kacır'dan KAAN paylaşımı: 48 adet KAAN Endonezya için hayırlı olsun

"İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5'inci nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun."