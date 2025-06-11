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Bakan Kacır'dan KAAN paylaşımı: 48 adet KAAN Endonezya için hayırlı olsun

Bakan Kacır'dan KAAN paylaşımı: 48 adet KAAN Endonezya için hayırlı olsun

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:5511/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Kacır: "48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun"
Bakan Kacır: "48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzalanan anlaşma üzerine 48 adet milli muharip uçağı KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kacır paylaşımında; "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
"Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun"
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imzalanan anlaşma üzerine 48 adet milli muharip uçağı KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İşte Türkiye Yüzyılı. Kendi 5'inci nesil savaş uçağını geliştiren büyük ve güçlü Türkiye, şimdi dost ve kardeş ülkelere savaş uçağı ihracatına yönelik anlaşmalar imzalıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği irade doğrultusunda hayat bulan, 48 adet KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilmesi projesi ülkelerimiz için hayırlı olsun."


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