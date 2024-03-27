İşletmeler KOSGEB ile büyüyor

İşletmelere Ar-Ge’den ihracat sürecine kadar birçok aşamada omuz veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), devreye aldığı programlar sayesinde işletmelerin kısa sürede küresel pazara açılmasını ve katma değerli üretim yapmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl da KOBİ’lere desteğini sürdüren KOSGEB, ulaştırmadan madenciliğe, inşaattan imalata kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 107 bin işletmeye 18,1 milyar liradan fazla destek sağladı. İşletmelerden 39 bin 996’sı KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği imkanlarından, 16 bin 614’ü de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ndan yararlandı.

7 COĞRAFİ BÖLGEYE UZANDI

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden en çok Akdeniz Bölgesi faydalandı. Bölgedeki 34 bin 559 işletmeye 8 milyar 160 milyon 631 bin 711 lira destek verildi. Bu bölgeyi 22 bin 170 işletmeye verilen 4 milyar 856 milyon 106 bin 231 lira destekle Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. İki bölgenin ardından 11 bin 579 işletmeye sağlanan 2 milyar 357 milyon 875 bin 285 lira destekle Doğu Anadolu Bölgesi, 13 bin 197 işletmeye verilen 870 milyon 984 bin 161 lira destekle Marmara, 10 bin 602 işletmeye aktarılan 798 milyon 305 bin 325 liralık destekle İç Anadolu, 7 bin 307 işletmeye sağlanan 616 milyon 696 bin 521 lira destekle Karadeniz, 7 bin 362 işletmeye verilen 472 milyon 276 bin 710 lira destekle Ege bölgeleri geldi. Öte yandan, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ildeki 40 bine yakın işletmeye 12,8 milyar lira destek sağlandı

BU YIL YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN ÜRÜTEN 2 BİN 150 FİRMAYA DESTEK

KOSGEB’in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı’na göre Başkanlık, KOBİ ve girişimleri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek misyonuyla çalışıyor. Dört amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesinden oluşan plan kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirilecek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilik yaygınlaştırılacak, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre girişimcilik destekleri verilecek. Odak alanlarda kuruluşu desteklenen işletme sayısının planın ilk yılında 21 bin 500, 2028’de 23 bin 500 olması bekleniyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da bu yıl 2 bin 150, 2028’de 2 bin 350 olması hedefleniyor.







