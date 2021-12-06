​İsmail Demir açıkladı: Milli Muharip Uçak için Rusya ile görüşmeler olabilir

Türkiye’nin uçak, İHA ve SİHA gemisi olma özelliğini taşıyacak olan TCG Anadolu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi için geri sayım başladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geminin 2022’nin ilk aylarında hizmete hazır olacağını söyledi. Demir Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’da gazetecilerin sorularını cevapladı. S-400’larden ATAK projesine, HÜRKUŞ’tan Hisar O projesine kadar bir dizi önemli konuda bilgiler verdi.

YENİ S-400 GELECEK Mİ?

İşte İsmail Demir’in açıklamalarından satır başları: “S-400 konusu iki sistem için masaya oturuldu. Anlaşmanın tüm parametreleri iki sistem içindi. Birinci sistem doğrudan tedarik, ikinci sistem ise belirli alanlarda iş birliği içeriyordu. Bu iş birliği konularında da adımlar atılıyor. Bu konuda somut gelişmeler oldu. Bu oldukça detayların olduğu ve belirli adımların atıldığı bir aşama. Türkiye olarak da biz burada daha ketum olmak gerektiğini düşünüyoruz.

REKLAM

MMU İÇİN RUSYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda iş birliği kalemi var. Bunlar Milli Muharip uçakla ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU blok blok çıkacak bir uçak. 2023’te hangardan çıkaracağımız bir uçak. Onun için seçtiğimiz bir motor tipi var. Belli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi ve yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak. O süreçte de belirli yerleştirilecek sistemlerle ilgili Rusya’yla görüşmeler olabilir. Bu sadece şu anda başlıklardan birisi. Çok sayıda başlık var.

İsmail Demir, muhabirimiz nBurak Doğan’ın sorularını yanıtladı.

YERLİ MOTOR İÇİN İŞBİRLİĞİ

Milli Muharip Uçak’ta F110 motoruyla başlayacağız. İlk uçağımızı onunla çıkaracağız. Bu konuda bir değişiklik yok. Türkiye’de yerli motor üretmek için de muhtemel oyunculara çağrı yayınlandı. Onların bir araya gelip bir yol haritasında el ele yürüme stratejisi oluşturulacak. Çünkü Türkiye’nin bu konuda çok derin bir geçmişi yok. Onları birleştirip bir arada koordineli bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Çağrımız milli motor geliştirme sürecimizin yeni bir adımı.

REKLAM

YENİ SİHA ANLAŞMANIN GEREĞİ

Ukrayna’ya bir parti SİHA sattık. Rusya’yla bir gerilim var. İkinci partiyi inadına satıyoruz gibi bir şey değil. Bu bir süreç idi. Parti anlaşmaları vardı. Ukrayna’da belli bir üretim ve yatırım gibi proje vardı. Baştan konuşulan toptan projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle alakası yok. Başta oturulmuş, firmayla Ukrayna tarafının masada anlaştığı konuların adım adım hayata geçmesi.

ATAK’IN TOPU DA YERLİLEŞTİ

ATAK’ın burun topu için zaten biz bir ortak proje başlatmıştık. Artık burun topu da yerli olacak. Burun topunda çok büyük bir sıkıntı olduğu için değil. Risk taşıması ihtimali olan tüm unsurların yerlileştirilmesi bizim şu anda idealimiz.”

İHRACATTA LİG ATLAYACAĞIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de savunma sanayi ürünlerinin katma değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Gülle “Kilogram değeri 66 dolar müthiş bir rakam. Bir tarafta 66 dolar, diğer tarafta 1.44 dolar. Ekim ayı ihracatımızın dövizinin kilograma bölünmesinde çıkan sonuç bu.

REKLAM

TCG Anadolu’da geri sayım

TCG Anadolu gemimiz 2022’de hizmete girecek, hatta 2022’in erken zamanında olması için çalışıyoruz. Geminin bazı detay donanımlarının da hizmet sırasında yapılması mümkün diye düşündük, onun için biraz daha erken olabilir mi diye bastırıyoruz.

Hürkuş Azerbaycan yolunda

TCG Anadolu gemimiz 2022’de hizmete girecek, hatta 2022’in erken zamanında olması için çalışıyoruz. Geminin bazı detay donanımlarının da hizmet sırasında yapılması mümkün diye düşündük, onun için biraz daha erken olabilir mi diye bastırıyoruz.

(Yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sistemi füzesi) SİPER

Siper, S-400 gibi olacak

(Yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sistemi füzesi) SİPER’in menzil ve irtifa bilgilerinin verilmemesi konusunda yaklaşımımız var. Kamuoyu merakını biliyoruz. Ancak ilk aşama şöyle diyelim; En iyi ürettiğimiz ürün HİSAR O+’dan çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Adım adım S-400 gibi bir sisteme doğru gidiyor olacak.

EKONOMİ TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek