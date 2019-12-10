Ekonomi İsrail aşırı sağı kullanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İsrail aşırı sağı kullanıyor

İsrail’in Facebook’taki bazı aşırı sağ sayfaları kullanarak İslamofobi ve Müslümanlara yönelik saldırıları körüklediği ortaya çıktı. ‘Hasbara’ adı verilen gizli operasyonda 1 milyon takipçiye sahip 21 hesap koordineli olarak her hafta 1000 sahte haber yaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Facebook (Arşiv)
Facebook (Arşiv)

İsrail'in Facebook'ta İslamofobi ve nefret söyleminde bulunan aşırı sağ (Neo-Nazi) sayfaları kontrol altına aldığı ve nefreti körüklediği gizli operasyon ağı ortaya çıkarıldı. İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin "Nefret fabrikasının içyüzü: Facebook aşırı sağ kazancı nasıl körüklüyor?” başlığıyla duyurduğu özel haberinde, İsrail merkezli gizli bir ağın aşırı sağcı hesaplar üzerinden kurguladığı yalan haberlerle Müslümanlara yönelik nefret söylemini ve İslamofobinin yayılmasına nasıl hizmet ettiğini ortaya koydu. İngiliz The Guardian gazetesinin yaptığı haberde ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Avusturya, İsrail ve Nijerya'da benzeri sayfaların editörleri aynı manüpilasyon ve kontrol girişimi ile karşılaştığı ortaya kondu. Facebook üzerinden yürütülen operasyonun İsrail'in "Hasbara" adı verilen kamu diplomasisi yapılanmasıyla, internet ve sosyal medya mecraları üzerinden manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetlerinin yeni bir safhası olduğu değerlendiriliyor.

MÜSLÜMAN SİYASETÇİLER HEDEFTE

Facebook'ta toplam 1 milyon takipçi sayısına sahip 21 aşırı sağ sayfanın şimdiye kadar koordineli olarak her hafta bin adet sahte haber yaydığı anlaşıldı. Aşırı sağ gruplara ait etkin Facebook sayfalarını kontrol altına alan İsrailli siber casuslar, bu siteler üzerinden hedef ülkelerdeki etkin Müslüman siyasilere yönelik kara propaganda yayınları yapıyor. Örneğin Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri llhan Omar, Rashida Tlaib ya da Avustralya'nın ilk Müslüman kadın parlamento üyesi Mahreen Faruki bu hesapların yoğun saldırılarına maruz kalan Müslüman siyasetçiler arasında yer aldığı belirlendi. Operasyonel faaliyeti Facebook'a ileten gazete yetkilileri bahsi geçen nefret söylemi içerikli sayfalardan bazılarının kapatıldığını duyurdu.

Act.IL yapılanması

  • Fotoğraf: Arşiv
  • The Electronic İntifada adlı internet sitesi Haziran ayında, "İsrail'in milyon dolarlık troll ordusu" adlı haberinde, İsrail hükümeti tarafından fonlanan ve başta Facebook olmak üzere dijital mecralarda faaliyet gösteren Act. IL adlı bir şirketi ortaya çıkarmıştı. İsrail'den 1,1 milyon dolar fon alan Act.IL'in faaliyet raporunda, "Yabancı kamuoylarını etkileme" ve "Filistin'i savunan gruplarla mücadele" hedefi ortaya koyuluyordu. İsrail hükümeti destekli grup kendileri adına çalışan 15 bin gönüllünün bulunduğunu da iddia ediyorlardı. Act.IL'in İsrail merkez ofisi dışında İngiltere ve ABD'de de ofisleri bulunduğu da aynı haberde kaydediliyordu. Şirketin bazı çalışanlarının aynı zamanda İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı çalışanı olduğu da ortaya çıkmıştı.

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