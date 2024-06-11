İşsizlik 11 yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti ve son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olduğu hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak kayıtlara geçti.

İSTİHDAMA DESTEK

Nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Işıkhan, "İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda ekonomik istikrarı artıracağız" dedi.

Refahı artırmaya devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da işsizlik rakamlarına ilişkin şunları kaydetti: “Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Ekonomimizin potansiyelin yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir. Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle iş gücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz."







