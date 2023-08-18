İşsizlik tek haneye indi

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalışla yüzde 9,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu.

ÇALIŞAN SAYISI 31,5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı 2023'ün nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise bu dönemde 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2 oldu. Böylece işsizlik oranı 20 çeyrek aranın ardından yeniden tek haneye düşmüş oldu. Ayrıca anılan oranla işsizlik 2014'ün ikinci çeyreğindeki seviyesine düştü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 olarak açıklanan işsizlik oranı, yapılan revizyonun ardından yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

GENÇ İŞSİZLİK DE DÜŞTÜ

İşsizlik oranı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azaldı. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1,2 puan azalışla yüzde 18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 24,1 olarak tahmin edildi.







