İstanbul Havalimanı bir ilke imza attı: 'Karbon net sıfır' hedefinde yeni seviyeye ulaştı 

İstanbul Havalimanı, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi’nin “World’s Best Awards 2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldı. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı.