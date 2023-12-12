İstanbul Havalimanı bir ilke imza attı: 'Karbon net sıfır' hedefinde yeni seviyeye ulaştı 

“İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için sürekli çalışıyor, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya da devam ediyoruz. 2050'ye kadar Net Sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimizin ışığında, 2024'ün ilk çeyreğinde başlatarak yılın sonunda tamamlamayı planladığımız İGA GES (Güneş Enerji Santrali) isimli projemiz ile kendi elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretmeye başlayan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz sıfır atık projelerimizle de ülkemizdeki çevre bilincinin gelişimine destek veriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde havacılık sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmak en büyük amacımız. ‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek' ilkemiz doğrultusunda, çağımızın en önemli ESG (environmental, social, governance - Çevresel, Sosyal, Yönetişim) riski olan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimizin uluslararası en üst seviyede onaylanarak takdir gördüğünü memnuniyetle takip ediyoruz. Yakında bu alanda yaptığımız çalışmalarla en üst seviye olan Level 5‘e ulaşacağız."