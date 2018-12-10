Ekonomi İstanbul Havalimanından Adanaya da seferler başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya da seferler başladı

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli sefer, "TK-2046" numaralı uçakla icra edildi.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya tarifeli sefer başlattı.

Öğleden sonra havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarda işlemlerini yaptırdı.

Biniş kartlarını alarak bagajını teslim eden yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından tarifeli uçağın hareket edeceği körüğe gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya ilk tarifeli seferi yapan "TK-2046" numaralı THY uçağı, saat 18.30'da hareket etti.

Adana'ya tarifeli seferlerin haftanın her günü karşılıklı icra edileceği öğrenildi.

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