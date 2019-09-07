Ekonomi İstanbul Havalimanını BBCde anlattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı

İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı

Bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğinin yanı sıra Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC’de yer aldı. Deneyimli gazeteci ve sunucu Aaron Heslehurst’un programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Samsunlu, "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı.
İstanbul Havalimanı.

BBC'nin Talking Business programına konuk olan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır." dedi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tüm detayları ile BBC'de yer aldı.

Gazeteci ve sunucu Aaron Heslehurst'un programına konuk olan Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın global hedeflerini ve havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

  • İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu aktaran Heslehurst, havalimanın ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu taşıyacağına vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konuda iddialı olduğunun altını çizdi.

"Havacılık sektörü, 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti"

Heslehurst'un Türk Hava Yollarının (THY) son yıllardaki atılımlarının İstanbul Havalimanı'na olumlu katkı yaptığını belirtmesi üzerine Samsunlu, şunları anlattı:

"Türkiye son 10-15 yıldır havacılık sektörüne önemli alt yapı yatırımları yapıyor. Bu zaman zarfında THY filosunu genişletti ve havacılık sektörünün küresel anlamda gelişmesine de katkı sundu. İstanbul Havalimanı, THY'nin yanı sıra tüm fazların tamamlanmasıyla birçok yeni hava yolu şirketini çekecektir. Çin'den, Hindistan'dan ve daha birçok ulustan insanlar turizm amaçlı veya iş seyahatleri için ya da varacakları ülkeye aktarmalı uçmak için İstanbul Havalimanı'nı tercih ediyor. Bu özelliği sayesinde İstanbul Havalimanı, küresel bir değer oluşturmaktadır. İstanbul Havalimanı, bu yönüyle başta THY'ye olmak üzere pek çok hava yolu şirketine katkı sunmaktadır. Zaman içinde İstanbul Havalimanı'nın katkılarını daha iyi göreceğiz."

REKLAM

Samsunlu, Heslehurst'un İstanbul Havalimanı'nın mevcut yolcu kapasitesinin, tüm fazlar tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya çıkmasının hedeflendiğini vurgulaması üzerine, şu bilgileri verdi:

"Sektör son 40 yılda ciddi bir büyüme kaydetti. Gelişime bakarsanız, 11 Eylül saldırısı ve 2008 ekonomik krizi arasındaki dönem dışında sürekli yükselen bir grafik var. Bugün yılda 4 milyar insan seyahat ediyor, bu sayı önümüzdeki 20 yıl içinde 8 milyara çıkacak. Bu insanlar havada kalamayacağına göre, inebilecekleri havalimanları olmalı. Bu nedenle sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın alt yapı yatırımlarına önem vermesi gerekiyor. Schiphol, Heatrow, Frankfurt ve Dubai Havalimanları bu yatırımları yapıyor. Alt yapı yatırımları için talep daha da artacaktır."

İstanbul Metrosu'nda ışık göründü
EKONOMİ
İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

En hızlı metro İstanbul Havalimanına
EKONOMİ
En hızlı metro İstanbul Havalimanına

Akıllı uçuşlarla Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuz yurtdışı uçuşları dönemi başladı
EKONOMİ
Akıllı uçuşlarla Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuz yurtdışı uçuşları dönemi başladı
Evde bakım araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
Avrupaya ucuz elektrikTürkiyeden gidebilir

Avrupa'ya ucuz elektrik
Türkiye'den gidebilir

AB ülkelerindeki fiyatların yarı yarıya düşmesi gündemde.
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
İz sürüp 20 bin <br>TL'yi teslim etti

İz sürüp 20 bin
TL'yi teslim etti

​İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış.
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelede<br>doktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.

Ateş 800 yıldır sönmüyor

Ateş 800 yıldır sönmüyor

10 haneli köyde Selçuklu döneminden beri silah üretiyorlar.
Yunan medyası ayakta

Yunan medyası ayakta

​"Türkiye 'adalar' politikasını adım adım uyguluyor"
FSM Köprüsü'nde<br> hareketli dakikalar

FSM Köprüsü'nde
hareketli dakikalar

​Polisten kaçarken kaza yaptılar, 4 kişi gözaltında.
Konuk Andorra

Konuk Andorra

​A Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da.
İzmir'de<br>şüpheli ölüm

İzmir'de
şüpheli ölüm

Yangına giden ekipler evde cesetle karşılaştı.
11 ile yağış uyarısı

11 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Ölenlerin sayısı<br> 43'e yükseldi

Ölenlerin sayısı
43'e yükseldi

Dorian Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bir dönem <br>sona erdi

Bir dönem
sona erdi

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı.
Gazze en kötü <br>yılını yaşadı

Gazze en kötü
yılını yaşadı

İşgalci İsrail ablukasının neden olduğu krizin korkutucu bilançosu ortaya çıktı.
Cesur analara HDP'den tehdit

Cesur analara HDP'den tehdit

HDP evlat nöbeti tutan aileleri taciz ve tehditle caydırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.