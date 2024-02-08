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Ekonomi

İstanbul moda merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı açılış töreninde konuştu: Geçen yıl 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık. Milano, Paris, Londra derken İstanbul, artık bir moda merkezi.

04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:00 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fuarın açılış kurdelasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe birlikte kesti. Açılışın ardından Bolat, firmaların stantlarını ziyaret etti.
Fuarın açılış kurdelasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe birlikte kesti. Açılışın ardından Bolat, firmaların stantlarını ziyaret etti.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) dün başladı. Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IFCO’nun sadece 2. yaşını doldurduğunu, 3. yaşına girerken beşinci fuarını düzenlediğini anlattı.

KÜRESEL BİR MERKEZ

Fuarın 8 salonda, 600 katılımcı ve yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplamda 30 bin ziyaretçiyle gerçekleştirileceğine dikkat çeken Bolat; Milano, Paris, Londra derken İstanbul'un da artık bir moda merkezi haline geldiğine ifade etti. Bolat, Türkiye’nin de üretim, tedarik, lojistik, ticaret, enerji ve fuar merkezi haline geldiğini vurguladı. Bolat, bu tablonun Türkiye ekonomisinin son 21 yılda nasıl güçlü temeller üzerinde ilerlediğinin ve geliştiğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

DAHA FAZLA TARIM VE MARKALAŞMA

Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörünün ihracatta önemli bir alanı oluşturduğunu belirterek, Türk sanayisini ilk ateşleyen sektörün tekstil ardından da hazır giyim olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin pamuk üreticisi bir ülke olmasının verdiği avantajla tekstilde 100 yılda önemli kazanımlar elde ettiğine değinen Bolat, Sektörün en büyük katkısı istihdama, katma değere ve vergi gelirlerinin artmasına… Pamuk üreticisi olmamız, hedef pazarlara yakın olmamız, 2 günde mal teslim edebilmemiz, geniş ürün yelpazemiz ve özgün tasarımlarımız bu başarıda önemli bir rol oynadı. Bundan sonra da yol haritası belli; daha fazla tasarım, daha fazla markalaşma, daha hızlı teslimat” dedi.



#Ömer Bolat
#Moda Fuarı
#Ekonomi
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