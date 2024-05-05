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Ekonomi

İstanbul Sivas arası 7 saate indi

İstanbul-Sivas aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin ilki dün Söğütlüçeşme'den 08.40'ta törenle başladı. 483 yolcu kapasiteli hatta İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürüyor.

04:00 - 5/05/2024 Pazar
Güncelleme: 05:07 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi, düzenlenen törenle dün başladı. İstanbul- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin ilki, Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan kalkan trenle yapılıyor. Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, demiryollarının Türkiye için ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar ulaşan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik öneminin büyük olduğunu söyledi. İstanbul- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek. Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren, İstanbul'dan 08.40'ta hareket etti ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak. İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.


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#İstanbul
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