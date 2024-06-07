İstanbul'a 5'inci pist yakında

20 Mayıs Uluslararası İnsan Kaynakları Günü’nde pek çok İnsan Kaynakları Departmanı’nın yeni gündemi teknolojiyi takip etmek olarak belirtiyor. Çağı yakalamak, yapay zekâdaki gelişmeler ve işe alım ve değerlendirme süreçlerindeki yeni yaklaşımlar çerçevesinde Dijital İnsan Kaynakları gibi yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bulunan ekipleriyle bir araya geldi. Grubun İK Koordinatörlüğü, "İnsan Kaynakları’nda Dijital Dönüşüm" temalı 2024 İK Zirvesi’ni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunan Birun Hotel’de gerçekleştirdi.