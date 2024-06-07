İstanbul'a 5'inci pist yakında

TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu'nda Sivil Havacılık Kanu'nda değişiklik öneren 30 maddelik torba kanun teklifi görüşüldü. Tekliften Uluslararası Hava Seyrüsefer Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatına yapılan kesinti ve geri ödemeleri düzenleyen madde çıkarıldı.
İKİNCİ TERMİNAL 100 MİLYONDAN SONRA
Komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı için yolcu sayısının yıllık 80 milyona ulaştığını ve 89 milyona ulaştığında diğer pistin imalatına başlanacağını aktardı. Keskin, 100 milyon olduğunda ikinci terminale başlayacaklarına işaret ederek, "120 milyona ulaşınca diğer terminali yaptıracağız" dedi. Hüseyin Keskin, buraya 4'üncü pistin yapıldığını ve 5'inci pistin de geleceği bilgisini verdi. Keskin, hava seyrüsefer cihazlarının modernizasyonunda Türkiye’nin Avrupa’nın en genci olduğunu belirtti.