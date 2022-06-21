Ekonomi İstanbulda ekmeği beş liraya çıkartan fırınlar denetlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekmeği beş liraya çıkartan fırınlar denetlendi

İstanbul’da ekmek fiyatının bazı fırınlarda 5 lira olması üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetime çıktı. Kadıköy’de 220 gram ekmeği 5 liradan satışa sunan fırıncılara uyarılar yapılarak tutanak tutuldu.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda ekmeği beş liraya çıkartan fırınlar denetlendi
İstanbul'da '5 liralık ekmek' denetimi.

İstanbul’da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından Kadıköy’deki fırınlara denetim yapıldı.

Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı. Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan bir fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek yapılan denetime tepki gösterdi.

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