Son dakika gerçekleşen İzmir depremi sonrası korkulan İstanbul depremi hakkında İstanbullular tedirgin. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?
Daha önce yayınlan İstanbul'un deprem haritasına göre 10 ilçe risk altında!
İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri? Türkiye 2019 deprem haritası e-devlet sitesinde ise yer almakta. Buna göre İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında depreme zemini en dayanıklı ilçeler şunlar:
Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler
Beyoğlu
Beşiktaş
Şişli
Kağıthane
Gaziosmanpaşa
Esenler'in önemli bölümü
Sultangazi
Başakşehir'in büyük bölümü
Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
Arnavutköy
Maslak
Alibeyköy
Kemerburgaz - Göktürk
Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler
Sultanbeyli
Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
Çekmeköy