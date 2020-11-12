Son dakika gerçekleşen İzmir depremi sonrası korkulan İstanbul depremi hakkında İstanbullular tedirgin. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

Daha önce yayınlan İstanbul'un deprem haritasına göre 10 ilçe risk altında!

EKONOMİ GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam

İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri? Türkiye 2019 deprem haritası e-devlet sitesinde ise yer almakta. Buna göre İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında depreme zemini en dayanıklı ilçeler şunlar:

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EKONOMİ İstanbul'un deprem haritası yayımlandı: 10 ilçe risk altında!

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

Kemerburgaz - Göktürk

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

GÜNDEM İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi

Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

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Anadolu Yakası, depreme dayanıklı olan ve olmayan ilçeler