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Ekonomi İstanbulda zemini sağlam ilçeler hangileri?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri?

İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri?

Son dakika gelen depremler haberleri ile Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu daha iyi anladık. 1999 depremi sonrası İstanbul'da beklenen büyük deprem ise insanları daha da korkutur oldu. Aradan geçe 21 yıl boyunca depreme hazırlık için bir şey yapılmadığını yaşanan her son dakika deprem olayı gördük. İzmir depremin yaraları sarılırken son olarak İstanbul Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. En çok korutan illerden olan İstanbul'da zemini sağlam olan ilçeler hangileri?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dakika gerçekleşen İzmir depremi sonrası korkulan İstanbul depremi hakkında İstanbullular tedirgin. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

Daha önce yayınlan İstanbul'un deprem haritasına göre 10 ilçe risk altında!

GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam
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GABORAS İstanbul’un deprem haritasını çıkardı: Anadolu yakası zemini daha sağlam

İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri? Türkiye 2019 deprem haritası e-devlet sitesinde ise yer almakta. Buna göre İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında depreme zemini en dayanıklı ilçeler şunlar:

İstanbul'un deprem haritası yayımlandı: 10 ilçe risk altında!
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İstanbul'un deprem haritası yayımlandı: 10 ilçe risk altında!

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy

Kemerburgaz - Göktürk

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

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İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı deprem meydana geldi

Anadolu Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Anadolu Yakası, depreme dayanıklı olan ve olmayan ilçeler

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