İstihdamda tarihi zirve

Türkiye; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikasıyla işsizliği azaltmaya devam ediyor. İşsizlik oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan düşerek yüzde 8,7 oldu. Böylece, işsizlik oranı son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, üst üste 10 ay tek hanede kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; aynı dönemde işsiz sayısı 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranında geçen yılın aynı ayına kıyasla ise 1,3 puan düşüş yaşandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik azalıyor. Genç nüfusta işsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,8 puanlık düşüşle yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda yüzde 19,6 olduğu hesaplandı.

İŞ GÜCÜ 35 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 0,2 puan yükselişle yüzde 49,3’e ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne, 38 bin kişi daha eklendi ve sayı 35 milyon 501 bine tırmandı. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 54 ile aynı seviyede kaldı.

İSTİHDAM DOSTU POLİTİKALAR İZLİYORUZ

İş gücü istatistiklerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken, yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Yılmaz, 2024 Şubat ayı işsizlik verisinin yüzde 8,7 oranıyla Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösterdiğini vurguladı. Kadınlarda işsizlik oranının ise yüzde 11,3 ile 10 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Yatırım, üretim ve ihracatla büyümeye devam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam sayısındaki artışa dikkat çekti. Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Yunanistan ve İspanya'dan iyiyiz

Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde yüzde 8,7 ile işsizlik oranı en düşük ülkeler arasında bulunuyor. İşsizlik sıralamasında İspanya yüzde 11,5 ile zirvede yer alıyor. İkinci sırada yüzde 11 ile Yunanistan var. İşsizlik oranı şubat ayında İsveç'te yüzde 8, Finlandiya'da 7,7, İtalya'da yüzde 7,5 ve Fransa yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti.







