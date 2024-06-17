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Ekonomi

İsveç'ten Türkiye’ye havalede nakit engeli

İsveç kara para aklama ve terörün finansıyla mücadele kapsamında uyguladığı ‘nakitsiz toplum’ kuralını yanlış kişilere uyguluyor. Türk asıllı İsveçli siyasetçi Mikail Yüksel, “Buradaki vatandaşların Türkiye’deki yakınlarına para göndermeleri engelleniyor” dedi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:51 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Birliği’nin terörün finansı ve kara para aklamayı önlemek için uyguladığı yasa İsveç’te yanlış kişiler üzerinde uygulanıyor. İsveç’te yaşayan Türkler, Türkiye’ye 10 bin İsveç kronunu aşan miktarda para gönderdiğinde hesapları kapatılıyor, bankalar parayı gönderen kişi adına yeni bir hesap açılmasına izin vermiyor. Yüksel, uygulamayı İsveç’in farklı amaçlar için kullanmasından şikayetçi.

TEKRAR HESAP AÇILMASI YASAK

Türk asıllı İsveçli siyasetçi Mikail Yüksel, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye’de yaşayan babası ve amcasına para gönderdikten sonra kendisine bir mektup geldiğini ve mektupta AB’nin kanununa atıf yapılarak hesabının kapatıldığına yönelik bir bilginin olduğunu söyledi. Yüksel, “Mektupta paranın nereye gittiğini bilmediklerini belirtmişler. Sadece bununla sınırlı değil burada bir İsveç bankasındaki hesabımdan başka bir İsveç bankasındaki hesabıma para aktarmıştık. Bana bu iki hareket soruluyor. Tüm bilgileri sundum. Parayı gönderdiğim kişilerin isimleri, kim oldukları belli. Buna rağmen hesabımı kapattılar. Kapattıkları gibi bir de adıma hesap açılmaması yönünde karar almışlar” dedi.

MODEL DOĞRU AMA UYGULAMA YANLIŞ KİŞİLERE

Hakkında bir suç duyurusu yapılmadığını vurgulayan Yüksel, “Terörü finanse ettiğim ya da kara para akladığım ile ilgili şüphe duyuluyorsa neden hakkımda bir suç duyurusu yapmıyorlar. İsveç’teki bankalar bu kuralı Müslümanlar üzerinde özellikle de Türkler üzerinde çok sert uyguluyorlar” diye konuştu. Bir diğer sorunun da nakitsiz toplum uygulaması olduğunu belirten Yüksel, “Kara para aklamaya engel olmak için güzel bir uygulama ama yanlış kişilere uygulanıyor” ifadelerini kullandı.



#İsveç
#Para Aklama
#Ekonomi
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