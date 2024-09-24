İşveren işçiye direkt ulaşacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile TOBB arasında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" ve "Kadın İstihdamı İş Birliği" protokolleri imzalandı.

Vedat Işıkhan, Rifat Hisarcıklıoğlu

İŞÇİ İSTİHDAMI HIZLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, protokollerin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, işverenlerden gelen talepler üzerine başlattıkları bir çalışmayı nihayete erdirdiklerini bildirerek, "Bugün hayata geçireceğimiz Aday Havuz Sistemi'miz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız" diye konuştu.

NİYEP’LE NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞECEK

TOBB’la İŞKUR’un imzaladığı ortak protokolle işverenlerin isteklerine uygun personel yetiştirileceğine vurgu yapan Bakan Işıkhan, “NİYEP ile işverenlerimize çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanmalarını sağlayacağız. 160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar, teorik ve pratik bilgileri bir arada alacaklar ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri hemen uygulama fırsatı bulacaklar. Böylece işverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI YABANCI ÇALIŞANI ÖNLÜYORUZ

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının en büyük problemlerinden birisinin de kayıt dışı istihdam olduğuna işaret ederek, "İlgili paydaşlar ve kamu kurumlarıyla istişare etmek suretiyle, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla çalışma izinlerine ilişkin reform çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız. Yabancıların kayıt dışı çalışmalarını önleme yaklaşımı içerisinde bulunduk" şeklinde konuştu.

GELİR VERGİSİ'NDE GÜNCELLEME TALEBİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan çalışanların alacakları net ücretlerin artırılabilmesi için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Orta gelirli bir çalışanın yılın ortasında en yüksek gelir vergisi olan yüzde 40'lık vergi dilimine girmesi adil de değil, mantıklı da değil. Benzer bir durum SGK prime esas tavan ücretinde yaşanıyor. Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Protokolümüz kapsamında, öncelikle özel sektörün iş gücü ihtiyacı ve talebi ortaya konacak" açıklamasında bulundu.







