Japonya'da skandal: Ekonomik verilerin sekiz yıldır yanlış hesaplandığı ortaya çıktı

Japonya’daki 53 önemli ekonomik göstergeden biri olan ve her ay 12 bin işletmeden gönderilen veriler kullanılarak hazırlanan inşaat siparişleri istatistiklerinin oluşturulması sırasında bazı şirketlerden gönderilen verilerin 2013 yılından beri 2 kez hesaba katıldığının tespit edildiği açıklandı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Tetsuo Saito bugün yaptığı açıklamada skandalı doğrularken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise "son derece üzücü" olarak nitelendirdiği olayın tekrar yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Kishida, verilerin yanlış hesaplanmasının, önümüzdeki Mart ayında sona erecek olan 2020- 2021 mali yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) rakamları üzerinde bir etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.



Etkileri araştırılacak

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise İçişleri Bakanlığı ve ekonomik göstergelerden sorumlu ilgili devlet kurumlarına hatalı verilerin potansiyel etkisini gözden geçirme ve verileri yeniden oluşturma konusunda birlikte çalışmaları talimatının verildiğini açıkladı. Ülkenin GSYİH rakamlarının yanlış belirlenmesine yol açmış olabileceğinden endişe edilen hatanın, 2013 yılında verilerin toplanmasına ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikten kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

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OYNAT 00:23 Japonya’da trende kundaklama girişimi kamerada Japonya'daki bir hızlı trende yangın çıkarmaya çalışan şahıs tutuklandı. Olayda yaralanan olmadı. Geçtiğimiz ay Tokyo'daki bir trende yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürerken, Japonya bugüne yeni bir saldırı haberi ile uyandı. Kumamoto İstasyonu'ndan Kagoshima-chuo İstasyonu'na giden hızlı trendeki bir yolcunun vagonu ateşe vermeye çalıştığı bildirildi. Sabah 08.40 sıralarında yaşanan kundaklama girişiminin ardından, trenin acil durum alarmının harekete geçtiği öğrenilirken, ismi Miyake Kiyoshi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki şüphelinin Shin-Yatsushiro İstasyonu'nda duran trende tutuklandığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Kundaklama girişimi nedeniyle Kyushu hızlı tren hattı seferlerinde geçici aksama yaşandı. BiP'te paylaş

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