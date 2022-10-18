Kaçak Tütün kullanımına yönelik yasa teklifi TBMM'de

AK Parti, Tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.Tütün ve tütün ürünlerinin usulsüz kullanımına hapis cezası öngörülüyor. DÜNYA Fransız çimento fabrikası Lafarge DEAŞ'a yardım yaptığını kabul etti OYNAT 01:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep 'önce insan' anlayışı vardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'e-İnsan Programı'na katıldı. Erdoğan, ''Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını tüm unsurlarıyla insan kaynağına geliştirmekte gösterdik'' dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240681'); PID2.render('pid#comment-count-2240681'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 01:38 Devlet Bahçeli: Acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır. Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır. Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır'' dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2240673'); PID2.render('pid#comment-count-2240673'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder