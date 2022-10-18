Ekonomi Kaçak Tütün kullanımına yönelik yasa teklifi TBMMde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaçak Tütün kullanımına yönelik yasa teklifi TBMM'de

AK Parti, Tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Haber Merkezi DHA
Kaçak Tütün kullanımına yönelik yasa teklifi TBMMde
Foto/arşiv

AK Parti, Tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Tütün ve tütün ürünlerinin usulsüz kullanımına hapis cezası öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'e-İnsan Programı'na katıldı. Erdoğan, ''Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını tüm unsurlarıyla insan kaynağına geliştirmekte gösterdik'' dedi.

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