Kadın girişimcilere üç koldan destek

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde düzenlenen programda taraflar arasında kadın girişimcilerin eğitim, mentörlük ve iş geliştirme süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen protokol imzalandı. Programın açılışında konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, üniversite, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan iş birliklerinin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TOGEMDER Başkanı Av. Mihrimah Belma Sekmen kadın girişimciliğinin desteklenmesinin uzun yıllardır öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin başarıyı beraberinde getirdiğini kaydeden Sekmen, proje kapsamında teknoloji odaklı, büyüme potansiyeline sahip ve üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen kadın girişimcilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Program çerçevesinde katılımcılara işletme yönetimi, finansal planlama, dijital dönüşüm, markalaşma ve yatırım süreçleri gibi alanlarda eğitimler verileceğini anlatan Sekmen, proje sonunda kurulması planlanan kadın mentör platformu sayesinde girişimciler arasında dayanışmanın güçlendirileceğini ve bu alanda sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.