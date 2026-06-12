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Kadın girişimcilere üç koldan destek

Kadın girişimcilere üç koldan destek

04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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İstanbul Topkapı Üniversitesi, TOGEMDER ve KOSGEB, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.
İstanbul Topkapı Üniversitesi, TOGEMDER ve KOSGEB, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi, Toplumsal Gelişim, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde düzenlenen programda taraflar arasında kadın girişimcilerin eğitim, mentörlük ve iş geliştirme süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen protokol imzalandı. Programın açılışında konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, üniversite, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan iş birliklerinin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

TEKNOLOJİ ODAKLI BÜYÜME HEDEFİ

TOGEMDER Başkanı Av. Mihrimah Belma Sekmen kadın girişimciliğinin desteklenmesinin uzun yıllardır öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin başarıyı beraberinde getirdiğini kaydeden Sekmen, proje kapsamında teknoloji odaklı, büyüme potansiyeline sahip ve üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen kadın girişimcilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Program çerçevesinde katılımcılara işletme yönetimi, finansal planlama, dijital dönüşüm, markalaşma ve yatırım süreçleri gibi alanlarda eğitimler verileceğini anlatan Sekmen, proje sonunda kurulması planlanan kadın mentör platformu sayesinde girişimciler arasında dayanışmanın güçlendirileceğini ve bu alanda sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

İNOVASYON SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STRATEJİK

  • KOSGEB Başkanı İbrahim Serdar İbrahimcioğlu ise kadın girişimciliğinin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti. Kadınların üretim, teknoloji ve inovasyon alanlarında daha fazla yer almasının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını belirten İbrahimcioğlu, KOSGEB’in kadın girişimcilere yönelik desteklerini sürdüreceği bilgisini verdi.


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