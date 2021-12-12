Kaldırımlara Türk makinesi

Türk girişimciler, geliştirdiği yerli ürünlerle ihracata omuz verirken, ithalatın da azalmasına katkıda bulunuyor. Bunun son örneği Ankara'da gerçekleşti. Beton, parke ve blok üretim makineleri ve baca üretim makinelerini 4 kıta ve 25 ülkeye ihracat eden ZİM Mühendislik’in dış ticaret sorumlusu Taha Yalçın, Yeni Şafak Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Ürünlerinin yüzde 75’ini ihraç ettiklerini, sektörde Türk malı etiketinin daha fazla ülkede olması için gayret ettiklerini belirten Yalçın, “Gelecek yıl ihracat yüzde 50 artış hedefliyoruz” dedi.

Taha Yalçın

KAYNAK SIRADA

Tam otomatik demir donatı kaynak makinelerinin AR-GE çalışmalarının da tamamlandığını vurgulayan Yalçın, “Makinemizi imalata hazır hale getirdik. Yakın zamanda gerekli teşvik ve desteklere de başvurup ilk prototipin imalatına geçmeyi planlıyoruz. Bu ürünün ithalatını azaltmak için çabalıyoruz. Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa'ya ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

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GÜNEY AMERİKA’YA BORU MAKİNESİ

Güney Amerika’da ilk beton boru makinesinin ihracatını yaptıklarını vurgulayan Yalçın, “Geçtiğimiz yıl, Uruguay’a sevkiyatını yaptık. Ukrayna’da montajını gerçekleştirdiğimiz, Beton Parke ve Blok Üretim Tesisini de bitirmek üzereyiz” dedi.