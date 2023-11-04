Kaliteli enerjiyi ucuza tedarik edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2028 yılında Türkiye’nin birincil enerji talebinin yüzde 15 artarak 190 milyon tona eş değer petrol seviyesine çıkacağını belirtti. Enerji kaynaklarının her geçen yıl hızla geliştiğini ve kurulu gücün dikkate değer ölçüde arttığını dile getiren Bakan Bayraktar, “Bu süreçte oluşacak enerji ihtiyacını karşılarken temel prensibimiz, kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerji tedariki olacak” dedi. Basın mensuplarını kabul eden Alparslan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen 12’nci Kalkınma Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji dönüşümüne dikkat çeken Enerji Bakanı Bayraktar, kalkınma planı döneminde arz güvenliğinden taviz vermeden enerji dönüşümü için gerekli adımların atılacağını söyledi.





YENİLENEBİLİR KAYNAĞIN PAYI YÜZDE 50 OLACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının artırılmaya devam edileceğine vurgu yapan Bayraktar, “Önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikte kurulu gücümüzü yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız. Bunu yerli kaynakların üretimdeki payını artırarak yapacağız. Rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüzü 3,5 kat arttırarak yenilenebilir kaynakların üretimdeki payını yüzde 50’ye yükselteceğiz. Bu süreçte baz yük ihtiyacımızı da Akkuyu Nükleer Güç santralini tam kapasite devreye alarak güçlendireceğiz” diye konuştu.





ÖNCELİĞİMİZ VERİMLİLİK

Bakan Bayraktar, enerji verimliliği kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 4,5 milyon ton eşdeğer petrol düzeyinde tasarruf yapmayı planladıklarını dile getirerek “Ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliğinin teşvik edilmesini öncelik konularımızdan biri olarak belirledik. Plan döneminde enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını destekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.



