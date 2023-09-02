Kalkınma Yolu'nda imzalar yakın

Irak’ın Fav Limanından başlayarak Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupa ve dünyaya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, Irak’ın yanı sıra bölge coğrafyası için büyük önem taşıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek karayolu ve demir yolu ile ticari malların Uzakdoğu ve Körfez’den Avrupa’ya sevkiyat süresi önemli ölçüde azalacak. Normal şartlarda, Uzak Doğu başta olmak üzere Hint Okyanusu ve Basra Körfezi’ndeki ülkeler, Kızıl Deniz üzerinden Süveyş Kanalı’na erişiyor. Buradan Akdeniz limanlarına ulaşan bu ülkelerin gemileri çok uzun bir ticaret rotasını kullanmak zorunda. Kalkınma Yolu Projesi ile bu yol önemli ölçüde azaltılacak. Hızlı tren projesinin devreye alınması ile bu 10 saate düşecek. Böylece de Türkiye’nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere erişimi kolaylaşacak.