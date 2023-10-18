Kalkınmanın bütçesi: Aslan payı deprem ve eğitime

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı’nın ilk bütçesi de olan 2024 bütçesini detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bağlanan bütçenin toplam yüksekliği 1 metreyi buldu. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 226 kamu idaresinin bütçesi hazırlandı. Külliye’de basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağının tahmin edildiğini vurguladı. Yılmaz, "Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir" dedi.





YARALAR HIZLA SARILACAK

Bütçede Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve afetzedeler için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayrıldı. Yılmaz, bu tutarın GSYH'ye oranının yüzde 2.5 olduğunu söyledi. Yılmaz, bütçe sunumunda, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceklerinin altını çizdi. Yılmaz, bütçede yatırımlara ayırdıkları kaynağı 1 trilyon 593 milyar liraya yükselttiklerini de dile getirdi.





SAVUNMAYA BÜYÜK KAYNAK

Yükseköğretim dahil ettiğimizde eğitim bütçesinin 1 trilyon 62 milyar liraya çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, savunma ve güvenlik için 1 trilyon 133 milyar lira ödenek tahsis edildiğini paylaştı. Yılmaz, vatandaşın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmesi için bütçede 508.6 milyar lira kaynak öngördükleri bilgisini verdi.



