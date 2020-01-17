Kamu bankaları rahat nefes aldıracak

Bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Halkbank'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Osman Arslan

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 17 ARTTI

Geçen yıl Halkbank'ın yurt genelinde bin şubesi ve 20 bin çalışanıyla sürdürdüğü hizmetlerini daha da ileri taşıdığını belirten Arslan, 2019'un üçüncü çeyreği sonunda, toplam kredilerinin 391,9 milyar TL olarak gerçekleşen bankanın nakdi kredilerinin içinde KOBİ kredilerinin payının yüzde 38,7 olduğunu söyledi. Arslan, aktif büyüklüğünün aynı dönemde bir önceki yılsonuna göre yüzde 17,2 artışla 443 milyar TL'ye yükselen Halkbank'ın yılın dokuz ayında toplam mevduatının 284 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

DEĞİŞİMİN TEMELİ SANAYİ-TEKNOLOJİ

Arslan, “Yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 32,1 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılı toplam nakdi kredi kullandırımımız ise 290 milyar TL olarak gerçekleşti. KOBİ bankacılığı alanında yüzde 18'i aşan pazar payımızın, 2020 yılında kademeli olarak daha da artacağına inanıyoruz” dedi. Arslan, yeni ekonomide, değişimin asli unsurunun "yerli sanayi" ve "teknoloji" vurgusu olduğunu söyledi.

ESNAF KREDİLERİ 41 MİLYARA ÇIKTI

Osman Arslan, ekonomik istikrarın önemli bir unsurunun esnaf ve sanatkârlar olduğunun bilinciyle, bu ölçekteki müşterilerine özel önem verdiklerini belirtti. 2019 yılında 264 bin esnaf ve sanatkâra 25,3 milyar TL kredi kullandırarak Halkbank'ın esnaf kredileri bakiyesini 41 milyar TL'ye çıkardıklarını ifade eden Arslan, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısını da 567 bine yükselttiklerini söyledi. Arslan, Türk lirasının gücünü korumak üzere, kredinin yanı sıra mevduat alanında da özel çalışmalar yaptıklarını anlattı.