Ekonomi Kamu işçileri zam konusunda anlaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu işçileri zam konusunda anlaştı

Çalışma Bakanı Selçuk ve Türk-İş Başkanı Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor.
Kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor.

Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bir kez daha bir araya geldi.

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Bakan Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak." dedi.

Kamu işçisine zam pazarlığında sona doğru
EKONOMİ
Kamu işçisine zam pazarlığında sona doğru
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