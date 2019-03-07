Kamu ödemesi can suyu olur

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği, kamu ödemelerinin hızlandırılması talebine iş dünyasında olumlu karşılık buldu. Kamunun piyasaya olan borçlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan sıkıntının şirketleri darboğaza sürüklediğini anlatan iş dünyası temsilcileri ve uzmanlar, piyasalardaki nakit çarkının dönmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Hak edişler ve KDV iadesi ödemelerinin hızlandırılmasının piyasaya can suyu olacağına dikkat çekiliyor.

DEVİR DAİM OLMAZSA ÇARKLAR DÖNMEZ

Orhan Aydın

Kamu ödemelerinin reel piyasada hareketliliğin sağlanması açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, “Çarkların dönmesi için devir daim şart” dedi. Aydın, “Dengelenmenin devam etmesi adına devletimizin özellikle kamu kurumlarının piyasaya olan borçlarını ödemesi noktasında elini taşın altına koyması gerekmektedir. Malumunuz devir daim olmaz ise çarklar dönmez” dedi.

Sadece inşaat sektörünün 200 milyara yaklaşan KDV iadesi alacağı olduğundan söz eden Aydın, alacakların tahsil edilmesi durumunda tüm sektörlerde rahat bir nefes alınacağını dile getirdi. Aydın, “Beklentimiz, piyasaların rahatlayıp, tekrardan canlanması adına kamu ödemelerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesidir” diye konuştu.

ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Kerim Altıntaş

MÜSİAD olarak daha önceki süreçte de sık sık kamunun özel sektöre olan borçlarının ödenmesi gerektiğini vurguladıklarını söyleyen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, bu ödemelerin gecikmesi sonucunda işletmelerin kaynak oluşturmada sıkıntı yaşadığını belirtti. Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ ölçekli olduğunu aktaran Altıntaş, bu sebeple mali anlamda sıkışan alacaklı durumundaki şirketlerin bankalara başvurduğunu ve faizin de işin içine girdiğini kaydetti. Altıntaş, kamu alacaklarının ödenmesi durumunda şirketlerin önündeki bulutlarını dağılacağını söyledi.

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Bankalardan eli boş dönenlerin daha da yüksek faizlerle faktoring firmalarına yöneldiğini dile getiren Atıntaş, “İşletmeler alacaklarını alamayınca faiz yükü de ek bir maliyet oluşturuyor. Ödemelerin yapılması durumunda piyasadaki dengelenme hızlanacaktır. Bu durum faiz ve enflasyon oranlarının düşmesine de büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Piyasalar hareketlenecek

Ömer Bolat

İş dünyasının bir finans ve likidite sorunu yaşadığını dile getiren Albayrak Grubu CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat, kamudan alacakları bulunan birçok işletme olduğunu belirtti. Bu işletmelerin alacaklarını tahsil edemediğinde bankalara yönelerek faizle borçlandığını söyleyen Bolat, “İşletmeler alacaklarıyla perişan oluyorlar. Kamu bu borçlarını öderse işletmeler de tedarikçilere olsun, işçilere olsun gerekli olan yerlere ödemelerini yapar. Bu sayede finansal piyasalardaki durağanlık da giderilir ve hareketlenme başlar” ifadelerini kullandı.

HAKEDİŞLER CANLANDIRIR

Kadir Tuna

Şirketler için sermaye akışının hayati önem arz ettiğini dile getiren İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, kamu kuruluşları tarafından işletmelere hakedişlerinin ödenmesi durumunda bu nakit akışındaki pozitif etkinin ülke ekonomisine yansıyacağını ifade etti. Bankalara yönelen şirketlerin karlılık oranlarındaki düşüşün işletmeleri duraksamaya soktuğunu söyleyen Tuna, “İşletmelerin iş yaptığı tedarikçiler de olumsuz etkileniyor. Üretim yavaşlıyor. Kamu kuruluşlarının ödeme planları gözden geçirilip, hızlandırılmalı” dedi.

NAKİT AKIŞINA POZİTİF KATKI

Enver Erkan

KDV geri ödemelerinin şirketlerin kısa vadeli nakit akımlarını pozitif yönde etkileyeceği için anlık bir can suyu etkisi oluşturacağına işaret eden GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Ekonominin bu sorununa çözüm için; büyüme, sanayi üretimindeki yavaşlama, Çin kaynaklı küresel soğuma, şirketlerin gelirlerinin azalması, istihdam maliyetlerinin artması, hanehalkı harcanabilir gelirlerindeki düşüş gibi majör sorunların halledilmesi gereklidir. Bu olmadığı sürece geçici çözümden öteye gitmez. Ekonomik dalgalanmada temel sorunlar öncelik olmalı” dedi.