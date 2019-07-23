Kamu-Sen zam teklifini sundu

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
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Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
Ayrıntılar geliyor...
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