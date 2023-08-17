Kamuda tasarruf artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinin de ele alındığı Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri üzerinde çalıştıklarını ifade ederken ihracat kapsamlı destek programları oluşturacaklarını da açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNE 762 MİLYAR LİRA

Yılmaz şunları söyledi: “Türkiye de tüm dünya gibi olumsuz gelişmelerden etkilenmiş; yaşadığımız deprem felaketi de eklenmiştir. Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır.

CDS PRİMİ GERİLEMİŞTİR

Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan CDS primi, 400 baz puanın altına gerilemiştir. Bütçe açığını AB standartlarında tutmaya yönelik bir kısım gelir artırıcı tedbirleri hatada geçirdik. Türkiye yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi amacıyla; kademeli parasal sıkılaşmayı desteklemek üzere enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uyguluyoruz. Tasarruf oranlarımızı geliştirerek, gerek kamuda gerek özel sektörde tasarruflarımızı artırarak, yatırımlarımızı ve kalkınmamızı sağlıklı kaynaklarla finanse ederek, yolumuza devam ediyoruz.”

Finansmana erişmek zor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör firmalarının finansmana erişimde büyük zorluklar yaşadığını belirtirken, “Orta Vadeli Program’ı yakından takip ediyoruz. Ülkemizi daha güçlü yapmak için üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Nitelikli insan kaynağı planlıyoruz

Cevdet Yılmaz, “Yeni dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi’ni hayata geçirmek için sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planlıyoruz. Togg benzeri yeni fikirlerle, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz. Yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracatı için kapsamlı ihracat destek programları oluşturacağız. Sabırlı, doğru, istikrarlı politikalarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız” dedi.







